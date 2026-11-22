

Advertisement

وبحسب التقرير، بدا لوتنيك أكثر تحرراً وحيوية في أعقاب إعلان ، مطلع الشهر الحالي، مغادرة كبيرة موظفي سوزي وايلز لمنصبها؛ إذ نقل مقربون قوله: "أنا باقٍ في مكاني". تحدّثت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن كواليس صمود وزير التجارة الأميركية هوارد لوتنيك في إدارة الرئيس ، رغم الخلافات الحادة مع وزير الخزانة سكوت بيسنت بشأن تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي إلى ، وتزايد الضغوط البرلمانية للتحقيق في شبهات تضارب المصالح المرتبطة بشركته العائلية في "وول ستريت".وبحسب التقرير، بدا لوتنيك أكثر تحرراً وحيوية في أعقاب إعلان ، مطلع الشهر الحالي، مغادرة كبيرة موظفي سوزي وايلز لمنصبها؛ إذ نقل مقربون قوله: "أنا باقٍ في مكاني".

وكانت وايلز تفرض رقابة صارمة على تحركاته وتصريحاته العلنية، إلا أن رحيلها وتولي ستيفن ميلر المنصب فتح الباب أمام لوتنيك لتعزيز نفوذه، مستفيداً من علاقته الوثيقة بميلر.



ويعزو مسؤولون وحلفاء في صمود لوتنيك إلى الصداقة الشخصية التي تربطه بترامب منذ أكثر من 20 عاماً، إذ ينحدر كلاهما من ويتشاركان الأسلوب الجريء عينه.

وبينما يحاول مسؤولون اقتصاديون آخرون كبح جماح قرارات ترامب الاندفاعية، يميل لوتنيك إلى تشجيعها.



وكشفت المصادر أن لوتنيك يلتقي ترامب أحياناً في البيت الأبيض بعد مغادرة الموظفين ليلاً لعقد اجتماعات بعيدة عن الأضواء، يتلقى خلالها توجيهات مباشرة دون علم كبار المستشارين الآخرين.

ورغم أن ترامب كان قريباً من إقالته في وقت سابق من العام الحالي بعد إقرار لوتنيك بزيارة الخاصة لجيفري إبستين، لكن تبرع الملياردير الأميركي بمبلغ 25 مليون دولار للمكتبة الرئاسية لترامب أنهى تماماً أي حديث داخل البيت الأبيض عن استبداله.

كما واجه لوتنيك الأسبوع الماضي موجة انتقادات حادة داخل الإدارة، بعدما اتهمه وزير الخزانة سكوت بيسنت بالمماطلة في فرض قيود على تصدير الرقائق الإلكترونية المتقدمة، وهي الأزمة التي تقع في صلب ما بات يُعرف إعلامياً بـ"فضيحة إنفيديا" وتهريب رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية إلى الصين.



وعلى الرغم من توقعات بعض مسؤولي وزارة التجارة بإقالة لوتنيك عقب هجوم بيسنت التلفزيوني، فاجأ ترامب الجميع بالدفاع عنه قبيل توجهه إلى الصين برفقة الوزيرين، قائلاً: "لو لم يتم تأجيل هذه القيود، لربما واجهنا أزمة كبرى مع الصين".

كما أشاد ترامب بأدائه في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، مؤكداً أنه يقوم بـ"عمل جيّد للغاية". (الامارات 24)



