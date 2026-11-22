نفت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية
، الأحد، وجود خلافات مع مصر، كما نفت صحة الأنباء المتداولة بشأن سحب خبراء عسكريين مصريين من مدينة بنغازي
، مؤكدة استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين بصورة طبيعية.
وقالت القيادة العامة، في بيان صادر عن إدارة التوجيه
المعنوي، إن العلاقات مع مصر تمثل "شراكة راسخة وممتدة"، تقوم على روابط تاريخية وثقة متبادلة ومصالح مشتركة.
وأشارت إلى أن هذه الشراكة تتجسد في التعاون الوثيق في المجالات العسكرية والأمنية، فضلا عن التعاون الواسع في مشروعات إعادة الإعمار
والتنمية والبنية التحتية. (سكاي نيوز عربية)