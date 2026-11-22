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نفت القيادة العامة للقوات المسلحة ، الأحد، وجود خلافات مع مصر، كما نفت صحة الأنباء المتداولة بشأن سحب خبراء عسكريين مصريين من مدينة ، مؤكدة استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين بصورة طبيعية.وقالت القيادة العامة، في بيان صادر عن المعنوي، إن العلاقات مع مصر تمثل "شراكة راسخة وممتدة"، تقوم على روابط تاريخية وثقة متبادلة ومصالح مشتركة.وأشارت إلى أن هذه الشراكة تتجسد في التعاون الوثيق في المجالات العسكرية والأمنية، فضلا عن التعاون الواسع في مشروعات والتنمية والبنية التحتية. (سكاي نيوز عربية)