أعلنت الأميركية CENTCOM، أن قائدها الأدميرال براد أنهى جولة استمرت أسبوعاً في ، شملت وقطر والسعودية، بحث خلالها مع كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الأوضاع الأمنية الراهنة وفرص مواصلة التعاون.

وأضافت القيادة المركزية الأميركية، في منشور على منصة "إكس"، أن كوبر التقى أيضاً عدداً من العسكريين المنتشرين في المنطقة، والبالغ عددهم نحو 50 ألفاً، وقدم لهم الشكر على خدمتهم وإسهاماتهم خلال العمليات القتالية ضد .