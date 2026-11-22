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أعلنت القيادة المركزية الأميركية CENTCOM، أن قائدها الأدميرال براد كوبر أنهى جولة استمرت أسبوعاً في الشرق الأوسط، شملت إسرائيل وقطر والسعودية، بحث خلالها مع كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الأوضاع الأمنية الراهنة وفرص مواصلة التعاون.
وأضافت القيادة المركزية الأميركية، في منشور على منصة "إكس"، أن كوبر التقى أيضاً عدداً من العسكريين الأميركيين المنتشرين في المنطقة، والبالغ عددهم نحو 50 ألفاً، وقدم لهم الشكر على خدمتهم وإسهاماتهم خلال العمليات القتالية ضد الحرس الثوري الإيراني.