من المقرر أن يضطلع مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، جاي كلايتون، بمهام "المدير الوطني للأمن السيبراني" بشكل مؤقت، ريثما يصادق مجلس الشيوخ
على التعيين الدائم لكيرستن ديفيز في المنصب.
وأفاد مسؤول في البيت الأبيض
لموقع "أكسيوس" بأن الدعم الواسع الذي حظيت به ديفيز دفع الرئيس دونالد ترامب
إلى ترشيحها للمنصب بشكل دائم، بدلا من إبقائها في موقع مؤقت.
يتولى كلايتون، بصفته المسؤول الأول عن جهاز الاستخبارات، تنسيق سياسات الأمن السيبراني، وذلك في وقت كشفت فيه أعطال تقنية وهجمات إلكترونية تم الإبلاغ عنها عن وجود ثغرات في البنية التحتية الرقمية للولايات المتحدة.
وأعلن الرئيس ترامب
، الخميس، اختياره كيرستن ديفيز، التي تشغل حاليا منصب كبيرة مسؤولي المعلومات في وزارة الدفاع
(البنتاغون)، لتخلف شون كيرنكروس في منصب المدير الوطني للأمن السيبراني. وستعمل ديفيز إلى جانب كلايتون كمستشارة أولى في مكتب المدير
الوطني للأمن السيبراني، إلى حين تثبيتها رسميا في المنصب.
وقد توسع الرئيس ترامب
في الاعتماد على كلايتون؛ إذ عينه مديرا للاستخبارات الوطنية في أغسطس
، ثم أسند إليه الإشراف على ملف الذكاء الاصطناعي
وتنسيق النهج الحكومي حياله. والآن، سيقود كلايتون مؤقتا المكتب المكلف بتنسيق سياسات الأمن السيبراني.
وقال كلايتون لموقع "أكسيوس": "أنا متحمس للعمل بشكل أوثق مع كيرستن، التي تمتلك الخبرة والقدرات اللازمة لمساعدة أميركا في التعامل مع بنيتها التحتية الرقمية، التي تزداد تعقيدا وقوة، بصفتها المدير الوطني القادم للأمن السيبراني".
وأضاف: "أتطلع للعمل مع فريق مكتب المدير الوطني للأمن السيبراني لضمان انتقال سلس لكيرستن إلى هذا الدور فور مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينها".