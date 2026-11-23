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من المقرر أن يضطلع مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، جاي كلايتون، بمهام "المدير الوطني للأمن السيبراني" بشكل مؤقت، ريثما يصادق على التعيين الدائم لكيرستن ديفيز في المنصب.وأفاد مسؤول في لموقع "أكسيوس" بأن الدعم الواسع الذي حظيت به ديفيز دفع إلى ترشيحها للمنصب بشكل دائم، بدلا من إبقائها في موقع مؤقت.يتولى كلايتون، بصفته المسؤول الأول عن جهاز الاستخبارات، تنسيق سياسات الأمن السيبراني، وذلك في وقت كشفت فيه أعطال تقنية وهجمات إلكترونية تم الإبلاغ عنها عن وجود ثغرات في البنية التحتية الرقمية للولايات المتحدة.وأعلن ، الخميس، اختياره كيرستن ديفيز، التي تشغل حاليا منصب كبيرة مسؤولي المعلومات في (البنتاغون)، لتخلف شون كيرنكروس في منصب المدير الوطني للأمن السيبراني. وستعمل ديفيز إلى جانب كلايتون كمستشارة أولى في الوطني للأمن السيبراني، إلى حين تثبيتها رسميا في المنصب.وقد توسع الرئيس في الاعتماد على كلايتون؛ إذ عينه مديرا للاستخبارات الوطنية في ، ثم أسند إليه الإشراف على ملف وتنسيق النهج الحكومي حياله. والآن، سيقود كلايتون مؤقتا المكتب المكلف بتنسيق سياسات الأمن السيبراني.وقال كلايتون لموقع "أكسيوس": "أنا متحمس للعمل بشكل أوثق مع كيرستن، التي تمتلك الخبرة والقدرات اللازمة لمساعدة أميركا في التعامل مع بنيتها التحتية الرقمية، التي تزداد تعقيدا وقوة، بصفتها المدير الوطني القادم للأمن السيبراني".وأضاف: "أتطلع للعمل مع فريق مكتب المدير الوطني للأمن السيبراني لضمان انتقال سلس لكيرستن إلى هذا الدور فور مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينها".