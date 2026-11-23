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دعا كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، ، الإثنين، إلى وقف تدفق الأسلحة إلى ، خصوصا الطائرات المسيرة، عقب هجمات استهدفت أحياء مدنية ومرافق تابعة للأمم المتحدة في الخرطوم، يُعتقد أن نفذتها.وقال بولس، في منشور على منصة "إكس"، إن هجمات بطائرات مسيرة شهدتها الخرطوم، الإثنين، تسببت في أضرار جسيمة بأحد الأحياء السكنية ومرافق تابعة للأمم المتحدة، مما عرض سلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني للخطر مجددا.وأضاف أن الهجمات بالطائرات المسيرة الموردة من الخارج باتت تتكرر بصورة شبه يومية، وتتسبب في مقتل مدنيين بمختلف أنحاء السودان، فضلا عن عرقلة العمليات الإنسانية.وأكد المسؤول الأميركي أن المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ما زالوا يتحملون العبء الأكبر من العنف، مشيرا إلى أن الحماية التي يكفلها لهم أصبحت نادرة في ظل استمرار النزاع.