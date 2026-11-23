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أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بلاده سوف تكافح لتحقيق "القوة والقدرة" اللازمتين لضمان أمنها، لكنها لن تسعى إلى الهيمنة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الاثنين.وأدلى كيم بهذه التصريحات خلال مراسم تسلم أوراق اعتماد سفراء جدد، بمن فيهم السفير الروسي، في خطوة تمثل ابتعادا عن البروتوكول المتعارف عليه، حيث جرت العادة أن يتولى مسؤول رفيع المستوى هذه المهمة بدلا من كيم شخصياً، وفق "فرانس برس".وتأتي هذه المراسم في أعقاب تجاهل كيم لمبادرات طرحها الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي خلال زيارته لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك".