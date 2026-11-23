أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بلاده سوف تكافح لتحقيق "القوة والقدرة" اللازمتين لضمان أمنها، لكنها لن تسعى إلى الهيمنة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الاثنين.
وأدلى كيم بهذه التصريحات خلال مراسم تسلم أوراق اعتماد سفراء جدد، بمن فيهم السفير الروسي، في خطوة تمثل ابتعادا عن البروتوكول المتعارف عليه، حيث جرت العادة أن يتولى مسؤول رفيع المستوى هذه المهمة بدلا من كيم شخصياً، وفق "فرانس برس".
وتأتي هذه المراسم في أعقاب تجاهل كيم لمبادرات طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأسبوع الماضي خلال زيارته الصين
لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك".
ونقلت وكالة الأنباء
المركزية الكورية الرسمية عن كيم قوله إن "العالم يشهد حالياً أزمة أمنية غير مستقرة وفوضى سياسية واقتصادية على مستوى العالم".
وأضاف أن "الوضع الدولي الراهن يُحدث تغييراً جوهرياً في فهمنا للسيادة والأمن الوطنيين".
وأشار إلى أن الهدف الدبلوماسي لبيونغ يانغ يتمثل في "توسيع وتطوير العلاقات الخارجية وفقا لمبادئ الاستقلال والسلام والصداقة وبما يرتكز على الدفاع عن السيادة الوطنية والأمن".
وأكد أن "جمهورية
كوريا الشعبية الديمقراطية
لا تسعى إلى الهيمنة أو التوسع".
وأظهرت صور نشرتها الوكالة كيم مرتدياً بدلة رسمية وربطة عنق وهو يتسلم أوراق الاعتماد، وإلى جانبه وزيرة الخارجية تشوي سون هوي.
كما أظهرت الصور كيم ويلقي كلمة ويلتقط صورا تذكارية مع كل دبلوماسي على حدة. (إرم نيوز)