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يتجه الجيش الأميركي إلى تفعيل أحكام الطوارئ لتخطي قرار قضائي أوقف خططه الرامية إلى تفجير عدة أطنان من المستخدمة في صناعة القنابل بولاية أيوا، محذرا من أن أي تأخير إضافي سيفاقم من خطورة الموقف تزامنا مع بدء انخفاض درجات الحرارة.أوضح محامو الحكومة في مذكرة قُدمت مساء السبت إلى الدائرة الثامنة في ، أن الجيش بحاجة ماسة لاتخاذ إجراء سريع لحماية أفراده والمجتمعات المحيطة.وشدد المحامون على أن صون صحة الإنسان والبيئة يقتضي التحرك الآن دون تأجيل، إذ يُخطط لتنفيذ التفجير بحلول يوم غد الثلاثاء.دفع محامو الحكومة بأن الجيش لا يحتاج إلى تصريح مسبق للتعامل الطارئ مع تهديد مباشر تشكله مواد متفجرة، مبينين أن معايير المنظم للنفايات الخطرة لا تنطبق في حال وجود خطر داهم على الصحة أو السلامة أو البيئة، استنادا إلى تقدير اختصاصي طوارئ المتفجرات والذخائر.تعود بداية التخطيط لهذه العملية داخل التابع للجيش الأميركي في ولاية أيوا، إلى عثور العاملين في وقت سابق من العام الجاري على عشرات البراميل المتدهورة التي تحتوي على مادة "أزيد الرصاص"، ما أدى إلى "نشوء وضع شديد الخطورة وغير مستقر"، بحسب تصريح الطوارئ الذي أقرته الأميركية الأسبوع الماضي.