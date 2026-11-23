أعلنت الشبكة الأكاديمية الدرزية في هولندا توجيه إخطار قانوني رسمي إلى الحكومة عبر سفارتها في لاهاي، على خلفية تصريحات هاكان فيدان بشأن الدروز في محافظة السويداء ، في خطوة قالت إنها تستند إلى قواعد القانون الدولي وتحتفظ بموجبها بحق اتخاذ إجراءات قانونية لاحقة.وقالت الشبكة إن التحرك يتجاوز الاحتجاج السياسي، ويهدف إلى توثيق اعتراضها على تصريحات فيدان وحفظ الحقوق، مع إثارة مسألة مسؤولية الدولة التركية عن التصريحات الصادرة عن مسؤولين حكوميين أثناء ممارسة مهامهم الرسمية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

واستند الإخطار، بحسب الشبكة، إلى مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا لعام 2001، ولا سيما المادة الرابعة، إضافة إلى حكم محكمة العدل الدولية في قضية البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود، والمتعلق بإسناد أفعال مسؤولي الدولة إليها.كما أشارت الشبكة إلى ما قالت إنها انتهاكات يتعرض لها الدروز، مستندة إلى تقارير أممية وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها المادتان 19 و20 من الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلقتان بحرية التعبير وحظر التحريض على الكراهية الذي يؤدي إلى التمييز أو العداوة أو العنف.وطالبت الشبكة الحكومة التركية بالتحقيق في حملات إعلامية وطائفية قالت إنها تستهدف الدروز وأقليات أخرى، مشيرة إلى محتوى صادر عن أفراد ومنصات إعلامية وشبكات قالت إنها تنشط من الأراضي التركية.و أفادت بأنها أحاطت خمس جهات دولية وبرلمانية وحقوقية بمضمون الإخطار والوثائق المرفقة، بينها مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، واللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية، وسفارتا في ولاهاي، ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الهولندي. (إرم نيوز)