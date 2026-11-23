يمثل الهجوم بالزوارق المسيرة الذي استهدف سفينة حربية روسية في ميناء بنغازي، أمس الأحد، نقطة تحول خطيرة في الصراع الروسي الأوكراني، إذ يتخوف الكثيرون ان يضع الهجوم بالزوارق المسيّرة البلاد أمام مرحلة خطيرة من التصعيد.



ويتحدث المراقبون عن إمكانية أن يسهل الحادث انتقال تداعيات الحرب الروسية إلى ، وسط مخاوف من اتساع المواجهة، وتفاقم الانقسام الداخلي ، وتهديد أمن الملاحة البحرية، في وقت تلوّح فيه برد قد يفتح الباب أمام صراع إقليمي ودولي أوسع.

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وفي التفاصيل فقد تعرضت سواحل مدينة بنغازي لثلاث هجمات بزوارق مسيرة، استهدفت إحداها سفينة حربية روسية. فيما طالت الثانية سفينة تجارية ترفع علم مالطا. بينما لم تتضّح تفاصيل الهجوم الثالث حتى الآن.



وقال مصدر لـ"أكسيوس" Axios إن الهجوم الأول كان أوكرانياً بعيد المدى.