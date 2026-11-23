يمثل الهجوم بالزوارق المسيرة الذي استهدف سفينة حربية روسية في ميناء بنغازي، أمس الأحد، نقطة تحول خطيرة في الصراع الروسي الأوكراني، إذ يتخوف الكثيرون ان يضع الهجوم بالزوارق المسيّرة البلاد أمام مرحلة خطيرة من التصعيد.
ويتحدث المراقبون عن إمكانية أن يسهل الحادث انتقال تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية
إلى البحر المتوسط
، وسط مخاوف من اتساع المواجهة، وتفاقم الانقسام الداخلي الليبي
، وتهديد أمن الملاحة البحرية، في وقت تلوّح فيه موسكو
برد قد يفتح الباب أمام صراع إقليمي ودولي أوسع.
وفي التفاصيل فقد تعرضت سواحل مدينة بنغازي الليبية
لثلاث هجمات بزوارق مسيرة، استهدفت إحداها سفينة حربية روسية. فيما طالت الثانية سفينة تجارية ترفع علم مالطا. بينما لم تتضّح تفاصيل الهجوم الثالث حتى الآن.
وقال مصدر لـ"أكسيوس" Axios إن الهجوم الأول كان أوكرانياً بعيد المدى.
من جهته
، قال نائب القائد العام للجيش الليبي صدام حفتر إن الجيش تصدى للتهديدات التي استهدفت أمن مدينة بنغازي ومنشآتها البحرية، وأعرب في بيان رفض الجيش أن تكون أراضي ليبيا
أو مياهَها الإقليمية ساحة لتصفية الحسابات أو امتداداً لصراعات خارجية.
وأكد صدام حفتر أن أمن ليبيا لا يحتمل المزايدات السياسية أو "استغلال الحوادث لترويج الاتهامات وإثارة المخاوف"، على حد تعبيره.
كما أكدت رئاسة أركان القوات البحرية، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة شرقي ليبيا، أن الوضع في بنغازي تحت السيطرة
، وأن قواتها تتمتع بالجاهزية الكاملة للتعامل مع هذه التهديدات، وشدّدت على أن حماية السيادة الوطنية وتأمينَ السواحل والمياه الإقليمية مسؤولية لا تهاون فيها.
بدورها، قدمت الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد مذكرة شكوى إلى مجلس الأمن الدولي
.