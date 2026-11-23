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ووفق التقرير الذي نشر الإثنين، فإنه بينما يتركز النقاش العام خلال الفترة الأخيرة، وبصورة أكثر كثافة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، على السيناريوهات ومستوى الجاهزية العملياتية استعدادا لاحتمال شن هجوم على إيران، حذرت مصادر عسكرية من أزمة صامتة وغير مرئية تتفاقم خلف الكواليس، تتمثل في الاستنزاف العميق والمستمر للقوى البشرية في صفوف الجنود النظاميين والعسكريين العاملين في الخدمة الدائمة بالجيش الإسرائيلي.



ونقل الموقع عن مصادر عسكرية تأكيدها أن رفع مستويات التأهب وخفضها بصورة متكررة خلال الأشهر الأخيرة يفرض "ثمنا باهظا" على آلاف الجنود وضباط الصف والضباط، الذين يتحملون مسؤولية تنفيذ مهام متنوعة على مدار الساعة.



وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود تتطلب تخطيطا مستمرا للمخزونات وقطع الغيار، وتنظيم توزيع القوى البشرية والمهام. سلط تقرير لموقع "والا" الضوء على معاناة القوى البشرية في الجيش من حالة التأهب المستمرة التي ترافق الاستعداد لشنّ هجوم جديد على .ووفق التقرير الذي نشر الإثنين، فإنه بينما يتركز النقاش العام خلال الفترة الأخيرة، وبصورة أكثر كثافة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، على السيناريوهات ومستوى الجاهزية العملياتية استعدادا لاحتمال شن هجوم على إيران، حذرت مصادر عسكرية من أزمة صامتة وغير مرئية تتفاقم خلف الكواليس، تتمثل في الاستنزاف العميق والمستمر للقوى البشرية في صفوف الجنود النظاميين والعسكريين العاملين في الخدمة الدائمة بالجيش الإسرائيلي.ونقل الموقع عن مصادر عسكرية تأكيدها أن رفع مستويات التأهب وخفضها بصورة متكررة خلال الأشهر الأخيرة يفرض "ثمنا باهظا" على آلاف الجنود وضباط الصف والضباط، الذين يتحملون مسؤولية تنفيذ مهام متنوعة على مدار الساعة.وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود تتطلب تخطيطا مستمرا للمخزونات وقطع الغيار، وتنظيم توزيع القوى البشرية والمهام.

وحذر ضابط إسرائيلي رفيع المستوى تحدث لموقع "والا" قائلا: "الجمهور يسمع كلمة تأهب، لكنه لا يدرك أن وراءها أشخاصا ينهارون تحت وطأة الأعباء".



وأوضح أن مصطلح "التأهب" يُترجم عمليا على الأرض إلى ساعات عمل طويلة، وإلغاء الإجازات، والبقاء لفترات طويلة في القواعد العسكرية والمواقع الميدانية، بما في ذلك ساعات الليل وعطلات نهاية الأسبوع، وبمعدلات تتجاوز بكثير وتيرة العمل الاعتيادية.



وشدد الضابط على أن هذه الضغوط تأتي امتدادا لثلاث سنوات من القتال المكثف، ما يجعل الوضع أكثر صعوبة بالنسبة إلى العسكريين في المراحل الأولى من خدمتهم الدائمة، الذين يفكرون في ربط مستقبلهم المهني بالجيش الإسرائيلي، في ظل ظروف خدمة أصبحت بالغة التعقيد.





وتشمل هذه الحالة تركيب الذخائر وإزالتها من الطائرات والمنظومات العسكرية، والحفاظ على الجاهزية الفنية للطائرات، وتعزيز نوبات العمل، إلى جانب مهام أخرى تتطلب استعدادا دائما.



أما في شعبة التكنولوجيا واللوجستيات بالجيش الإسرائيلي، فيتركز الاستنفار بصورة أساسية على الكوادر المتخصصة التي تعمل على مدار الساعة في إدارة المخزونات وتخطيطها ومراقبتها، وتنظيم نقل الوقود والذخائر وقطع الغيار، لضمان قدرة الجيش على مواصلة عملياته العسكرية لفترات طويلة.



وفي شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يشمل الاستنفار الوحدات والمنظومات التكنولوجية المكلفة بصيانة الشبكات والأنظمة العملياتية وتأمينها، وضمان جاهزيتها وتوافرها بنسبة 100 بالمئة في كل لحظة.



وتندرج ضمن هذه الجهود وحدات عسكرية مختلفة، من بينها وحدات متخصصة في الحرب الإلكترونية.



وإضافة إلى ذلك، يتعين على الجيش الإسرائيلي تشغيل غرف العمليات ومراكز القيادة والأركان على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، مع تعزيز القوى البشرية بمستويات تتجاوز المعدلات المعتادة.



وبالنسبة لشعبة الاستخبارات العسكرية وشعبة العمليات في هيئة الأركان العامة، تُبذل جهود لتنظيم مستويات الإنذار وضبط الفترات الزمنية لحالات التأهب، وفقا لتقييمات الوضع الأمني والعسكري.



وحسبما ذكر تقرير "والا" فإن الجيش الإسرائيلي يبحث منذ فترة لوضع مقاربة شاملة لمعالجة أزمة استنزاف القوى البشرية، تتضمن توفير فترات للراحة وتخفيف الضغوط، إلى جانب تقديم حوافز ومكافآت للعسكريين.



لكن هذه الإجراءات قد تنطوي أحيانا على مخاطر تتعلق بتراجع الجاهزية العملياتية، خصوصا عندما يكون تخفيف الأعباء على حساب العنصر البشري، الذي يُعد الحلقة الأكثر أهمية في المنظومة العسكرية.



وبحسب المعطيات الحالية، لا يبدو أن الجيش الإسرائيلي توصل حتى الآن إلى حل مثالي يوازن بين متطلبات الجاهزية العسكرية المستمرة والحفاظ على قدرة أفراده على تحمل الأعباء. وتظهر الأعباء الثقيلة بحسب التقرير بصورة خاصة في سلاح الجو ومنظومات الدفاع الجوي، بما يشمل أسراب الطائرات المختلفة، والوحدات الفنية، وبطاريات الدفاع الجوي التي تعمل في حالة استنفار قصوى ومستمرة.وتشمل هذه الحالة تركيب الذخائر وإزالتها من الطائرات والمنظومات العسكرية، والحفاظ على الجاهزية الفنية للطائرات، وتعزيز نوبات العمل، إلى جانب مهام أخرى تتطلب استعدادا دائما.أما في شعبة التكنولوجيا واللوجستيات بالجيش الإسرائيلي، فيتركز الاستنفار بصورة أساسية على الكوادر المتخصصة التي تعمل على مدار الساعة في إدارة المخزونات وتخطيطها ومراقبتها، وتنظيم نقل الوقود والذخائر وقطع الغيار، لضمان قدرة الجيش على مواصلة عملياته العسكرية لفترات طويلة.وفي شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يشمل الاستنفار الوحدات والمنظومات التكنولوجية المكلفة بصيانة الشبكات والأنظمة العملياتية وتأمينها، وضمان جاهزيتها وتوافرها بنسبة 100 بالمئة في كل لحظة.وتندرج ضمن هذه الجهود وحدات عسكرية مختلفة، من بينها وحدات متخصصة في الحرب الإلكترونية.وإضافة إلى ذلك، يتعين على الجيش الإسرائيلي تشغيل غرف العمليات ومراكز القيادة والأركان على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، مع تعزيز القوى البشرية بمستويات تتجاوز المعدلات المعتادة.وبالنسبة لشعبة الاستخبارات العسكرية وشعبة العمليات في هيئة الأركان العامة، تُبذل جهود لتنظيم مستويات الإنذار وضبط الفترات الزمنية لحالات التأهب، وفقا لتقييمات الوضع الأمني والعسكري.وحسبما ذكر تقرير "والا" فإن الجيش الإسرائيلي يبحث منذ فترة لوضع مقاربة شاملة لمعالجة أزمة استنزاف القوى البشرية، تتضمن توفير فترات للراحة وتخفيف الضغوط، إلى جانب تقديم حوافز ومكافآت للعسكريين.لكن هذه الإجراءات قد تنطوي أحيانا على مخاطر تتعلق بتراجع الجاهزية العملياتية، خصوصا عندما يكون تخفيف الأعباء على حساب العنصر البشري، الذي يُعد الحلقة الأكثر أهمية في المنظومة العسكرية.وبحسب المعطيات الحالية، لا يبدو أن الجيش الإسرائيلي توصل حتى الآن إلى حل مثالي يوازن بين متطلبات الجاهزية العسكرية المستمرة والحفاظ على قدرة أفراده على تحمل الأعباء.

وفي تعقيبه على هذه التحذيرات، نقل موقع "والا" عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "يُثمّن الجيش الإسرائيلي ويقدّر مساهمة أفراده والتزامهم واستعدادهم للعمل والخدمة من أجل أمن الدولة".



وأكد أن "الأنشطة المختلفة التي ينفذها العسكريون في الخدمة الدائمة والخدمة الإلزامية، وكذلك استدعاء جنود الاحتياط إلى الوحدات العملياتية وتشغيلهم، تتم استنادا حصريا إلى تقييمات الوضع الأمني، وبما يخدم أمن مواطني دولة ".



واختتم المتحدث العسكري بالقول: "لأسباب عملياتية وأمنية، لن نتوسع في الحديث عن مستويات تأهب قوات الجيش الإسرائيلي والتغييرات التي تطرأ عليها".



ويدرس الرئيس الأميركي شن جولة جديدة من الضربات العسكرية الواسعة ضد إيران، في وقت يضغط فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتجاه تنفيذ حملة عسكرية مشتركة وسريعة وعنيفة، تستمر ما بين أربعة وسبعة أيام.



وطبقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين اطلعوا على المناقشات، لم يتخذ قراره النهائي بعد، إذ يواصل دراسة معلومات استخباراتية جديدة بشأن القدرات العسكرية ، بما في ذلك تحذيرات إسرائيلية تفيد بأن طهران نجحت في إعادة بناء أجزاء من ترسانتها الصاروخية وطائراتها المسيرة، وأنها تحرز تقدما في برامجها المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية. (سكاي نيوز عربية)