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أعلن الروسي، دميتري ميدفيديف، في مقال بعنوان "سيادة الدولة والأسلحة النووية: الجوانب القانونية الدولية لضمان الأمن القومي"، نُشر في "مجلة للقانون الدولي"، الاثنين، أن ودول حلف شمال الأطلسي خلقت، من الناحية الشكلية، مواقف تتيح لروسيا إمكانية توجيه ضربة نووية، غير أن موسكو تجري تقييماً شاملاً لمدى تناسب الضرر مع تدابير الرد قبل اتخاذ قرار من هذا القبيل.وقال ميدفيديف: "من الناحية الشكلية، تسبب الطرف الذي يواجهنا بشكل جماعي (أوكرانيا، ودول حلف الناتو، وعدد من الدول الغربية) في خلق مواقف تجيز فيها توجيه ضربة نووية".وفي الوقت ذاته، أشار ميدفيديف إلى أن ، عند اتخاذ مثل هذه القرارات، "يسترشد دائماً بتحليل شامل لجميع العوامل، وبمبدأ التناسب بين الضرر الفعلي الواقع والتدابير المتخذة للرد عليه".