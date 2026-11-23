أعلن نائب رئيس مجلس الأمن
الروسي، دميتري ميدفيديف، في مقال بعنوان "سيادة الدولة والأسلحة النووية: الجوانب القانونية الدولية لضمان الأمن القومي"، نُشر في "مجلة موسكو
للقانون الدولي"، الاثنين، أن أوكرانيا
ودول حلف شمال الأطلسي خلقت، من الناحية الشكلية، مواقف تتيح لروسيا إمكانية توجيه ضربة نووية، غير أن موسكو تجري تقييماً شاملاً لمدى تناسب الضرر مع تدابير الرد قبل اتخاذ قرار من هذا القبيل.
وقال ميدفيديف: "من الناحية الشكلية، تسبب الطرف الذي يواجهنا بشكل جماعي (أوكرانيا، ودول حلف الناتو، وعدد من الدول الغربية) في خلق مواقف تجيز فيها روسيا
توجيه ضربة نووية".
وفي الوقت ذاته، أشار ميدفيديف إلى أن الرئيس الروسي
، عند اتخاذ مثل هذه القرارات، "يسترشد دائماً بتحليل شامل لجميع العوامل، وبمبدأ التناسب بين الضرر الفعلي الواقع والتدابير المتخذة للرد عليه".
وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن روسيا بدأت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بسبب تهديد مباشر لأمنها، ارتبط بتوجّه كييف نحو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مشيراً إلى أن هذا الأمر يختلف جذرياً عن تحركات الولايات المتحدة
ضد إيران على
سبيل المثال.
أوضح مدفيديف قائلاً: "هنا يكمن الفارق مع التدابير الوقائية التي اتخذتها روسيا في إطار العملية العسكرية الخاصة، وذلك وفقاً للمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة
".
وشدّد ميدفيديف على أن "التهديد المباشر باندلاع أعمال عسكرية من جانب أوكرانيا، التي أعلنت في عام 2019 نهجاً استراتيجياً نحو العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي، وحصلت في عام 2020 على وضع الشريك ذي الفرص المعززة للحلف، إلى جانب الإبادة الجماعية بحق سكانها في المقاطعات
الشرقية، هما ما شكّلا الأساس المباشر لتنفيذ العملية العسكرية الخاصة".