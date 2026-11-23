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تعود اتهامات الجيش السوداني بتطوير أسلحة كيميائية واستخدامها في الحرب إلى واجهة المساءلة الدولية، مع انطلاق اجتماعات الحادية والثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الاثنين، في ، وسط ضغوط متزايدة على سلطة بورتسودان لكشف الحقائق والتعاون بشفافية مع المنظمة الدولية.وتُعقد الدورة في مقر المنتدى العالمي بلاهاي خلال الفترة من 23 إلى 27 تشرين الثاني، لبحث تعزيز التنفيذ الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إلى جانب ملفات استخدام المواد المحظورة في النزاعات، ولا سيما في وسوريا والسودان.ويضع طرح الاتهامات المتعلقة بالسودان خلال المؤتمر سلطة بورتسودان أمام اختبار دولي جديد، بعدما فشلت حتى الآن في تقديم نتائج علنية ومقنعة بشأن التحقيقات المطلوبة منها، في وقت تتزايد فيه المطالب الأميركية والأوروبية بالتحقيق في الاتهامات المتعلقة باستخدام الجيش أسلحة كيميائية خلال عملياته العسكرية.وقال ، في بيان أعدّه للمؤتمر ونُشر قبيل افتتاحه، إنه يستذكر "قلقه البالغ" بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في ، مشيراً إلى أن للمنظمة تناول القضية بموجب الفقرة الرابعة من المادة التاسعة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.وطالب الاتحاد السلطات في بورتسودان بالتعامل مع الاتهامات بصورة سريعة وموضوعية وشفافة، وهي مطالبة تضيق مساحة المناورة أمام سلطة بورتسودان، التي ظلت تواجه الملف بالإنكار من دون نشر تحقيق متكامل أو تقديم أدلة يمكن إخضاعها للفحص الدولي.ورحّب المبعوث الخاص لنزع السلاح وعدم الانتشار، السفير ستيفان كليمنت، بمواصلة الأمانة الفنية للمنظمة مراقبة جميع الحالات والادعاءات ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيميائية.وأكد كليمنت استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة، إذا طُلبت، وفقاً لأحكام الاتفاقية، بما يفتح الباب أمام تحرك فني دولي للتحقق من الاتهامات إذا قررت سلطة بورتسودان التعاون بدلاً من الاكتفاء بالنفي.