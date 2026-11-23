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نشرت مسودة مقترح لدستور جديد، في خطوة مهمة نحو توقيع اتفاق سلام رسمي مع جارتها وخصمها القديم أذربيجان، إذ تحذف المسودة من الديباجة إشارة تعترض عليها وتعد عقبة رئيسية أمام الاتفاق.وخاضت الجارتان في جنوب القوقاز حروباً متقطعة منذ أواخر الثمانينيات، تمحورت في الأغلب حول منطقة ناجورنو-قره باغ الجبلية، قبل التوصل إلى اتفاق سلام أولي بوساطة أميركية في آب الماضي، بحسب ما نقلته .عقبة الديباجةوتتضمن ديباجة الأرميني الحالي إشارة إلى وثيقة تعود إلى الحقبة السوفيتية، تدعو إلى إعادة توحيد أرمينيا وناجورنو-قره باغ التي كانت آنذاك منطقة ذات حكم ذاتي في أذربيجان السوفيتية. ويعيد الدستور المقترح صياغة الديباجة ويحذف تلك الإشارة. ومنذ الاتفاق الأولي، بدأ البلدان إعادة بناء العلاقات التجارية بينهما، ويقولان إنهما دخلا في حالة من "السلام الحقيقي".ضغوط علىويواجه رئيس الوزراء ، الذي أعيد انتخابه في حزيران، موجة انتقادات من وبعض فئات الجمهور، تتضمن اتهامات له بالرضوخ لأذربيجان، لا سيما منذ حرب عام 2023 التي استعادت فيها باكو السيطرة على في هجوم خاطف، ودفعت تقريباً جميع السكان من أصل أرميني في المنطقة إلى الفرار إلى أرمينيا.