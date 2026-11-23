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كشفت بيانات ملاحية أن الهجمات المُبلغ عنها ضد السفن في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به بلغت أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب مع .ووفقا للبيانات، تجاوز عدد الهجمات التي أبلغ عنها مركز عمليات التجارة البحرية في المتحدة، المرتبط بالبحرية الملكية ، 30 هجوما خلال أكتوبر الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأميركية في أواخر فبراير.وحتى ، سُجل ما لا يقل عن 22 هجوما خلال نوفمبر الجاري، وهو ثاني أعلى عدد شهري منذ بداية الحرب، وفق تحليل أجرته شبكة " إن" الأميركية لبيانات المركز .وقبل أكتوبر، كان متوسط الهجمات المبلغ عنها في المنطقة يبلغ نحو 10 هجمات شهريا.وتشمل المنطقة التي يغطيها الرصد مضيق هرمز والخليج العربي وخليج .ومن المرجح أن تكون الأرقام الصادرة عن مركز المراقبة البحرية البريطاني أقل من العدد الفعلي للهجمات، نظراً إلى أن المركز لا ينشر سوى الحوادث التي يتمكن من التحقق منها عبر مصادر.وقال المركز في تقريره الأسبوعي المنشور يوم الجمعة: "هناك حوادث إضافية معروفة، لكن لا يمكن التحقق منها بصورة مستقلة"ومع تصاعد الهجمات على السفن في هذا الممر المائي الاستراتيجي خلال الأشهر الأخيرة، يُعتقد أن العديد من السفن عمدت إلى إيقاف أجهزة التتبع التجارية الخاصة بها لتجنب اكتشاف مواقعها.وفي تقرير صدر منتصف أكتوبر، أقرّ المركز البريطاني بأنه يواجه صعوبات في تحديد العدد الحقيقي للهجمات بدقة، موضحا أن "غالبية السفن التي تتعرض للهجوم ترفض الإبلاغ عن الحوادث إلى المركز".وفي المقابل، أعلن الجيش عن وقوع حوادث شبه يومية تتعلق بالسفن التجارية العابرة للمضيق، وغالبا ما يعزو هذه الحوادث إلى ألغام بحرية.