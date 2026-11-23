أكد المتحدث باسم إسماعيل بقائي أن بلاده تحترم الشعب اللبناني وثقافته وسيادة وسلامة أراضيه "احتراما كاملا ومطلقا".

وفي معرض رده على ما يطرح حول "التدخل" في الشأن اللبناني، تساءل بقائي: "إذا كان المقصود بالتدخل أننا وضعنا احترام سيادة لبنان وحاكميته وسلامة أراضيه في مقدمة مطالبنا خلال المفاوضات التي أفضت إلى تفاهم إسلام آباد، فعلى الأصدقاء توضيح ما إذا كانوا يعتبرون ذلك تدخلا"، مشددا على أن "موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية واضح".وأوضح المتحدث أن تعتبر مشكلة لبنان "ليست مشكلتين، بل مشكلة واحدة، تتمثل في واعتداءات هذا الكيان وهجماته اليومية على لبنان، وانتهاكه حرمة أراضيه وتهديده شعبه وسيادته، وهي حالة مستمرة منذ عقود".ورأى بقائي أن " نشأت لمواجهة العدوان والاحتلال وانتهاك سيادة لبنان، وهي مصدر فخر للبنان والعالم الإسلامي والمنطقة"، واصفاً إياها بأنها "ركيزة اقتدار لبنان وقوته".وأعرب عن رغبة بلاده في "إقامة علاقات جيدة مع لبنان"، مؤكدا أن "العامل الوحيد الذي يعتدي على استقلال لبنان وسيادته هو الكيان الصهيوني، الذي يواصل اعتداءاته على لبنان بدعم من ، التي تضع نفسها، للأسف، في موقع الوسيط أيضا".