وفي معرض رده على ما يطرح حول "التدخل" الإيراني
في الشأن اللبناني، تساءل بقائي: "إذا كان المقصود بالتدخل أننا وضعنا احترام سيادة لبنان وحاكميته وسلامة أراضيه في مقدمة مطالبنا خلال المفاوضات التي أفضت إلى تفاهم إسلام آباد، فعلى الأصدقاء توضيح ما إذا كانوا يعتبرون ذلك تدخلا"، مشددا على أن "موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية واضح".
وأوضح المتحدث أن إيران
تعتبر مشكلة لبنان "ليست مشكلتين، بل مشكلة واحدة، تتمثل في الاحتلال الإسرائيلي
واعتداءات هذا الكيان وهجماته اليومية على لبنان، وانتهاكه حرمة أراضيه وتهديده شعبه وسيادته، وهي حالة مستمرة منذ عقود".
ورأى بقائي أن "المقاومة اللبنانية
نشأت لمواجهة العدوان والاحتلال وانتهاك سيادة لبنان، وهي مصدر فخر للبنان والعالم الإسلامي والمنطقة"، واصفاً إياها بأنها "ركيزة اقتدار لبنان وقوته".
وأعرب عن رغبة بلاده في "إقامة علاقات جيدة مع لبنان"، مؤكدا أن "العامل الوحيد الذي يعتدي على استقلال لبنان وسيادته هو الكيان الصهيوني، الذي يواصل اعتداءاته على لبنان بدعم من الولايات المتحدة
، التي تضع نفسها، للأسف، في موقع الوسيط أيضا".