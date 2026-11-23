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قال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن أعداد الجنود الروس الذين يُقتلون شهرياً في أوكرانيا تتجاوز أعداد المجندين الجدد، معتبراً أن موسكو تواجه استنزافاً يصعب الاستمرار فيه.
وخلال مقابلة صحافية، ذكر والتز أن البيانات المتاحة لواشنطن تشير إلى تجنيد روسيا ما بين 20 و25 ألف عسكري شهرياً، مقابل ما بين 30 و35 ألف قتيل، وفق تقديراته.
وتعني هذه الأرقام أن الفارق بين القتلى والمجندين الجدد يتراوح بين خمسة آلاف و15 ألف عسكري شهرياً. وقارن والتز وتيرة الخسائر بأرقام الحرب العالمية الثانية، قائلاً إنها تقارب ألف جندي يومياً، وتتجاوز بكثير خسائر الاتحاد السوفيتي في أفغانستان.
وفي المقابل، أكد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال ملتزماً بالتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، ويسعى إلى تسوية توقف الاستنزاف المتواصل بين روسيا وأوكرانيا.