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كشف موقع "إرم نيوز" الإماراتي، نقلاً عن مصادر سياسية بارزة في الحزب ، أن الرئيس الأميركي يجري مشاورات مع قيادات حزبية للتمهيد لترشيح نائبه جي دي فانس للرئاسة في انتخابات 2028، على أن يكون ماركو روبيو مرشحاً لمنصب .وبحسب المصادر، يسعى إلى تشكيل تحالفات داخل الولايات ذات الثقل الجمهوري لدعم هذا التوجه، بما يضمن استمرار نفوذه السياسي داخل الحزب بعد انتهاء ولايته، والحفاظ على علاقاته مع حلفائه في قطاعي المال والتكنولوجيا.في المقابل، يواجه هذا الطرح تحديات داخلية، مع تصاعد الخلافات بين الأجنحة الجمهورية بشأن الحرب على والعلاقات مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والسياسات الأميركية تجاه والصين، خصوصاً بعد خسارة مرشحين محسوبين على ترامب في انتخابات الكونغرس النصفية.ونقل الموقع عن قيادي جمهوري في ولاية تكساس أن ترامب لا يستطيع فرض تحالف انتخابي بين فانس وروبيو، في ظل الطموحات الرئاسية لكل منهما واختلاف مواقعهما داخل الحزب.وأشار التقرير إلى أن بيت هيغسيث، رغم ولائه الكبير لترامب، يواجه تحديات تحدّ من فرصه الرئاسية، على خلفية الانتقادات المرتبطة بإدارة الحرب على إيران.، رأى الباحث في السياسات الأميركية نعمان أبو عيسى أن دعم ترامب المحتمل لفانس وروبيو يعكس رغبته في الحفاظ على حضوره السياسي، لافتاً إلى أن مواقف فانس المنتقدة للحرب على إيران والعلاقة مع قد تدفع أوساطاً مؤيدة لإسرائيل إلى تفضيل روبيو مرشحاً للرئاسة.وخلص التقرير إلى أن حسم هوية المرشح الجمهوري لانتخابات تشرين الثاني 2028 سيبقى رهناً بنتائج الانتخابات التمهيدية والتوازنات بين أجنحة الحزب، وسط تساؤلات بشأن قدرة ترامب على توحيد الجمهوريين خلف مرشح يحافظ على نهجه السياسي.