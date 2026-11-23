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كشفت صحيفة " ميل" وموقع "بيدج سيكس"، عن خطط يعتزم ولي الأمير ويليام تنفيذها فور اعتلائه العرش، تشمل تجريد شقيقه الأمير هاري وزوجته من ألقابهما الملكية.واستنادًا إلى كتاب مرتقب للصحافي الملكي توم سايكس بعنوان "The Dukes: Edward VIII, Andrew, and Harry ― the Men Who Undermined the Modern Monarchy"، فإنّ التغيير المرتقب سيفقد طفليّ دوق ودوقة ساسكس، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، ألقابهما الملكية أيضاً.ويزعم سايكس أن أمير ويلز يريد قصر ألقاب "صاحب وصاحبة السمو الملكي" على أفراد العاملين فقط، بدلًا من توريثها تلقائيًا عند الولادة.ونقل المؤلف عن صديق يزعم أنه مقرب من الأمير ويليام قوله: " فردًا ملكيًا عاملًا، تخرج وتجوب البلاد وتؤدي عملًا دبلوماسيًا وحكوميًا ولك دور عام وتصافح الناس وتنهض من فراشك في يوم أربعاء ممطر لتذهب إلى شيفيلد، فستحمل لقب صاحب سمو ملكي ولقب أمير أو أميرة".وأضاف المصدر أن أفراد العائلة المالكة العاملين سيحصلون في المقابل على مخصصات مالية وراتب ومسكن، بينما لن يمنح غير العاملين أي ألقاب أو مسكن أو امتيازات، وتابع: "لكنك ستكون مواطنًا عاديًا حرًا في المضي بحياتك وكسب المال بأي طريقة تختارها".ويشير الكتاب كذلك إلى أن ابني الأمير ويليام الأصغرين، الأميرة شارلوت والأمير لويس، سيُتاح لهما مستقبلًا خيار الانخراط كأفراد ملكيين عاملين أو السعي وراء مهن مستقلة، في حين يبقى دور الابن الأكبر الأمير بوصفه وريثًا للعرش بعد والده مثبتًا رسميًا.ويؤكد سايكس أن الأمير ويليام، الأول في ترتيب ولاية العرش بعد والده الملك تشارلز الثالث، رسم بالفعل ملامح إعادة هيكلة ضخمة تشمل إعادة توزيع أدوار كبار أفراد العائلة المالكة. (ارن نيوز)