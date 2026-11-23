ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال
" الأميركيّة، أنّ أسهم شركة "أنثروبيك" كانت منخفضة بنسبة 8.50% في سوق الأوراق المالية، ومتعثرة، في انتظار كيفية أدائها في سوق السندات.
وجمعت شركة الذكاء الاصطناعي
الصاعدة أكثر من 100 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وتُقدّر قيمتها السوقية بنحو 1.18 تريليون دولار، متجاوزةً بذلك شركتي "وول مارت" و"جي بي مورغان تشيس".
إلا أنها التزمت بإنفاق نحو 900 مليار دولار خلال السنوات المقبلة لتغطية تكاليف القدرة الحوسبية الهائلة اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة لديها.
ولن يكون الاقتراض الضخم في سوق سندات الشركات أمراً يسيراً، فـ"أنثروبيك" شركة غير ربحية ولم يمضِ على تأسيسها ست سنوات، ولا تثق بورصة "وول ستريت
" بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل.
لذا تتوقع أسواق الدين أن تصنّف وكالات التصنيف الائتماني سنداتها ضمن فئة السندات العالية المخاطر.
وتتجه مصارف "وول ستريت" نحو تسجيل أحد أكثر أعوامها ربحية في قطاع الطروحات العامة الأولية، مدفوعةً بالإدراجين التاريخيين لشركتي "أنثروبيك" و"سبيس إكس"، اللذين درّا وحدهما أكثر من مليار دولار في صورة رسوم تعهد وتغطية للاكتتاب.
وفي هذا الصدد، قال كريغ مانشوك مدير صناديق السندات في شركة "أوسترويس لإدارة رأس المال" ومقرها سان فرانسيسكو: "سيُنظر بعين الريبة إلى أي صفقة ديون تبرمها أنثروبيك. كيف يمكنك تحديد السعر العادل لشركة التزمت بإنفاق 900 مليار دولار في غضون العامين المقبلين؟"
ووفقاً لـ"وول ستريت جورنال"، يُعدّ التصنيف الائتماني لـ"أنثروبيك" ذا تبعات بالغة على أسواق السندات ومنظومة الذكاء الاصطناعي بأكملها.
وأوضحت أنّ "الحصول على تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية سيمنح "أنثروبيك" إمكانية الوصول إلى سوق سندات الشركات العالية الجودة البالغ حجمها 8.6 تريليون دولار، ما سيشكل متنفساً لمصنّعي الرقائق الإلكترونية. إذ سبق لشركتي "برودكوم" و"إنفيديا" أن ضمنتا قروضاً بعشرات المليارات من الدولارات لمشتري رقائقهما الذين يؤجرونها بدورهم لـ"مختبرات" الذكاء الاصطناعي مثل "أنثروبيك" و"أوبن
إيه آي". وقد تزايد قلق المحللين إزاء صفقات التمويل "الدائرية" وحجم ضمانات القروض، ما يجعل صانعي الرقائق متلهفين لبدء هذه المختبرات بالاقتراض اعتماداً على ملاءتها المالية الخاصة". (الامارات 24)