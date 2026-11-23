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وجمعت شركة الصاعدة أكثر من 100 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وتُقدّر قيمتها السوقية بنحو 1.18 تريليون دولار، متجاوزةً بذلك شركتي "وول مارت" و"جي بي مورغان تشيس". ذكرت صحيفة " " الأميركيّة، أنّ أسهم شركة "أنثروبيك" كانت منخفضة بنسبة 8.50% في سوق الأوراق المالية، ومتعثرة، في انتظار كيفية أدائها في سوق السندات.وجمعت شركة الصاعدة أكثر من 100 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وتُقدّر قيمتها السوقية بنحو 1.18 تريليون دولار، متجاوزةً بذلك شركتي "وول مارت" و"جي بي مورغان تشيس".

إلا أنها التزمت بإنفاق نحو 900 مليار دولار خلال السنوات المقبلة لتغطية تكاليف القدرة الحوسبية الهائلة اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة لديها.



ولن يكون الاقتراض الضخم في سوق سندات الشركات أمراً يسيراً، فـ"أنثروبيك" شركة غير ربحية ولم يمضِ على تأسيسها ست سنوات، ولا تثق بورصة " " بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل.