يرى النائب الأوكراني أوليكسي غونشارينكو أن بلاده باتت بحاجة إلى بحث تسويات واقعية لإنهاء الحرب مع ، معتبراً أن استمرار التصعيد من دون محاولة فتح مسارات تفاوضية قد يؤدي إلى إطالة الصراع، في وقت تتراجع فيه قدرة على تحقيق أهدافها السابقة.

وفي مقابلة مع مجلة "Foreign Policy" أجريت في كييف في 10 تشرين الثاني، بالتزامن مع مفاوضات أميركية بوساطة بين روسيا وأوكرانيا في أبو ظبي، دافع غونشارينكو عن خطة سلام طرحها قبل نحو شهر، وأثارت جدلاً واسعاً في الداخل الأوكراني، وصولاً إلى طرده من كتلته البرلمانية في تشرين الأول، بعدما قال إن أوكرانيا "لا تستطيع هزيمة روسيا".

ويعتقد غونشارينكو أن المشكلة في مسار التفاوض الحالي تكمن في السعي إلى اتفاق شامل وكبير، يتجاوز الحرب في أوكرانيا ليشمل هندسة الأمن ، وهو ما يجعل التوصل إلى تسوية أكثر تعقيداً. وبدلاً من ذلك، يقترح التوصل إلى اتفاقات محدودة وواقعية، مستشهداً بوقف إطلاق النار في أوليشكي وممر الحبوب، باعتبارهما نموذجين لإمكان تحقيق تفاهمات جزئية.

كما انتقد حصر مسار التفاوض بالولايات المتحدة، داعياً إلى فتح قنوات تفاوض أصغر بمشاركة دول أخرى، بينها تركيا ومصر والهند والبرازيل، إضافة إلى الفاتيكان، معتبراً أن تعدد الوسطاء قد يتيح فرصاً إضافية للتوصل إلى تفاهمات.

وعن دوافع طرح خطته في هذا التوقيت، قال إن الحرب تمنح أوكرانيا المزيد من المعاناة مع مرور الوقت، وإن موقعها التفاوضي يتراجع مقارنة بما كان عليه في 2022، ثم 2023 و2024 و2025، وصولاً إلى 2026. وأضاف أن التصعيد مستمر، وأن الأوضاع في البحر الأسود والجسور والمستودعات شهدت تدهوراً متزايداً خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قد يكون أكثر استعداداً للتفاعل مع الدعوات إلى تسوية إذا شعر بوجود طلب شعبي على إنهاء الحرب، مؤكداً في الوقت نفسه أن روسيا لا تريد السلام حالياً، لكنه يرى أن أوكرانيا أيضاً يمكنها بذل المزيد من الجهود.

وتعرض غونشارينكو لانتقادات عقب طرح خطته، إذ اتهمه بعض معارضيه بأنه عميل روسي أو أميركي أو مرتبط بتيار "ماغا". وقال إن جزءاً من المجتمع الأوكراني لا يريد التفاوض، وإن المشكلة تكمن في غياب نقاش داخلي حول ما يمكن قبوله أو رفضه في أي اتفاق، معتبراً أن فكرة الاستسلام الكامل لروسيا لم تعد واقعية في الظروف الحالية.

وعند سؤاله عن مدى استعداد الأوكرانيين لقبول تسويات، قال إن غالبية المجتمع منهكة من الحرب ومستعدة للتفاوض، لكن ذلك لا يعني قبول أي شروط، مشيراً إلى أن التخلي عن مدينة كراماتورسك في دونباس، مثلاً، سيكون أمراً غير مقبول بالنسبة إلى غالبية الأوكرانيين، بينما قد تكون تسويات أخرى، تتعلق بمسألة عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أو تجميد خطوط القتال الحالية، أو تخفيف ، قابلة للنقاش إذا كانت الثمن لإنهاء الحرب.

وفي ما يتعلق بالموقف الروسي، قال غونشارينكو إنه يعتقد أن موسكو مستعدة للتفاوض، معتبراً أن رفض أي تفاوض على أساس أن روسيا لا تريد اتفاقاً لا يقدم حلاً، وأن تجارب سابقة، مثل ممر الحبوب واتفاقات البحر الأسود، أثبتت إمكانية التوصل إلى تفاهمات معها.

وشدد على أن استمرار القتال هو الذي يتيح لأوكرانيا التفاوض، قائلاً إن الجيش الأوكراني لا يزال قادراً على تحقيق نتائج، وإن ذلك يمنح البلاد الوقت لمحاولة الوصول إلى اتفاق. وأضاف أن رفض أي تسوية يعني عملياً احتمال استمرار الحرب إلى أجل غير محدد، معتبراً أن الحروب لا تستمر إلى الأبد.

وعن إمكانية تأسيس حزب سياسي جديد، قال غونشارينكو إن ذلك وارد، لكنه ليس في الوقت الحالي، لعدم وجود انتخابات. واعتبر أن جمهوره المحتمل سيكون من الأوكرانيين الوطنيين الذين يتعاملون مع الواقع بصورة عملية.

كما رفض اعتبار الدعوة إلى التفاوض مساحة للدعاية الروسية، قائلاً إن الحرب ستنتهي في نهاية المطاف بمفاوضات مع روسيا، سواء شاركت أوكرانيا فيها أم لم تشارك، وأن عدم حضور كييف إلى طاولة المفاوضات سيكون خياراً أسوأ.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن العقوبات على روسيا بدأت تتراجع في بعض الحالات، مستشهداً بتخفيف إجراءات أميركية وبريطانية وفرنسية وإستونية، معتبراً أن أوكرانيا لا تحصل على مقابل في هذه التطورات. وختم بالقول: "إما أن تكون على طاولة المفاوضات، أو تكون على القائمة"، في إشارة إلى ضرورة مشاركة كييف مباشرة في أي ترتيبات لإنهاء الحرب.