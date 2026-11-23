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كشفت صور أقمار صناعية عن ظهور طائرة صينية مسيّرة مجهولة الهوية في مطار بوتشنغ نيفو بمقاطعة شنشي، تشبه إلى حد كبير طائرة التزود بالوقود الأميركية "MQ-25A ستينغراي"، في تطور قد يشير إلى مساعي لتعزيز قدراتها الجوية والبحرية وتوسيع مدى مقاتلاتها العاملة على حاملات الطائرات.وبحسب تقرير نشرته صحيفة " تايمز"، رُصدت الطائرة إلى جانب المسيّرة الشبحية "CH-7" وطائرة "جيوتيان"، فيما أظهرت القياسات أن طول جناحيها يبلغ نحو 20.12 متراً، وطولها 14.94 متراً، مع تصميم يتضمن مدخل هواء علوياً وذيلًا على شكل حرف "V".وتشير هذه المواصفات إلى احتمال تطوير الطائرة لتنفيذ مهام التزود بالوقود جواً أو الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، من دون توافر معلومات مؤكدة بشأن أنظمة تشغيلها وقدراتها الفعلية.وتكمن أهمية هذا التطور في إمكانية استخدام المسيّرة لتزويد مقاتلات "J-15" و"J-35" بالوقود خلال عملياتها انطلاقاً من حاملة الطائرات "فوجيان"، ما قد يتيح لها التحليق لمسافات أطول والبقاء في الجو لفترات إضافية.وتواجه المقاتلات الصينية قيوداً مرتبطة بمدى التشغيل والحمولة، خصوصاً على حاملتي "لياونينغ" و"شاندونغ"، اللتين تعتمدان على منصات الإقلاع المنحدرة. كما تواجه المقاتلة الشبحية "J-35" تحديات تتعلق بأداء محركاتها، ما يؤثر في قدرتها على تنفيذ عمليات بعيدة المدى.وفي المقابل، توفر حاملة الطائرات "فوجيان"، المزودة بمنجنيقات كهرومغناطيسية، إمكانات أكبر لإطلاق طائرات بحمولات أثقل، فيما يُتوقع أن تعزز حاملة الطائرات الصينية المقبلة من النوع "004"، التي يُرجح أن تعمل بالطاقة النووية، قدرة بكين على تنفيذ عمليات بحرية طويلة المدى.وبالتوازي، تعمل على توسيع أسطول طائرات التزود بالوقود من طرازي "Y-20B" و"YY-20A"، وسط تقديرات بإمكانية تجاوز عددها 100 طائرة خلال العقد المقبل، بهدف دعم العمليات الجوية البعيدة وتعزيز قدراتها العسكرية في محيط تايوان وخارج سلسلة الجزر الأولى.كما تسعى بكين إلى دمج الطائرات المسيّرة ضمن شبكات والاستهداف، بما يتيح مراقبة التحركات البحرية وتبادل المعلومات وتوجيه الضربات، مع تقليل المخاطر على الطائرات المأهولة.وبين احتمالات استخدامها ناقلةً للوقود أو منصةً للاستطلاع، قد تشكل المسيّرة الجديدة خطوة إضافية في تطوير القدرات البحرية الصينية وتوسيع نطاق عملياتها في المحيطين والهادئ، رغم استمرار التحديات التقنية والتشغيلية، خصوصاً في مجال المحركات والتنسيق بين المنظومات المأهولة وغير المأهولة.