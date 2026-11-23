أعلنت أنها ستنظم 12 مناظرة للمرشحين الساعين إلى نيل ترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2028، واضعةً شرطاً جديداً للمشاركة يتمثل في التعهد بالتنديد بالإنفاق الانتخابي المعروف باسم "الأموال المظلمة".

وبحسب ما أفادت به شبكة " "، يتضمن الجدول خمس مناظرات خلال عام 2027، تبدأ أول اثنتين منها في حزيران وتموز، تليهما سبع مناظرات في عام 2028، على أن تُختتم الجولة بمناظرة أخيرة في آذار من ذلك العام. ومن المقرر أن تُقام ست مناظرات في ولايات تشارك في المراحل الأولى من الانتخابات التمهيدية، وهي كارولاينا الجنوبية ونيفادا ونيوهامبشير ونيو مكسيكو وميشيغان وفرجينيا.

ويأتي الإعلان في وقت يستعد فيه الحزب لمنافسة يُتوقع أن تشهد عدداً كبيراً من المرشحين، ما دفع اللجنة إلى وضع آلية تسمح بإقامة بعض المناظرات على ليلتين، مع تحديد سقف إجمالي يبلغ 20 مرشحاً مؤهلاً للمشاركة في كل مناظرة على هذا النحو.

ولن يكون التعهد بالتنديد بالأموال المظلمة الشرط الوحيد لدخول المناظرات، إذ يتعين على المرشحين أيضاً استيفاء معايير تتعلق باستطلاعات الرأي وجمع التبرعات الشعبية، لإثبات حجم الدعم الذي يحظون به.

وتشير عبارة "الأموال المظلمة" إلى الإنفاق السياسي الذي تنفذه مجموعات لا تكشف عن هوية الجهات أو الأفراد الذين يمولونها، بما يتيح لها ضخ أموال لدعم مرشحين أو معارضة آخرين من دون الإفصاح عن مصادر التمويل.

وبموجب القواعد الجديدة، لن يُمنع هذا الإنفاق بحد ذاته، لكن المرشحين سيكونون ملزمين بالتنديد به عندما يُستخدم لمصلحتهم أو ضد منافسيهم، وقد يؤدي عدم الالتزام بالتعهد إلى استبعادهم من المناظرات اللاحقة.

كما سيُطلب من المرشحين عدم الدخول في اتفاقات مشتركة لجمع التبرعات مع تابعة للحزب خلال الانتخابات التمهيدية، وعدم تنسيق الإنفاق الإعلاني مع لجان الحزب على مستوى الولايات أو أو المناطق المحلية، في خطوة تقول اللجنة إنها تهدف إلى ضمان حياد المؤسسات الحزبية خلال المنافسة.

وتشبه هذه الخطة إلى حد كبير الجدول الذي اعتمده في الانتخابات التمهيدية لعام 2020، حين نظموا 11 مناظرة، وشارك عدد كبير من المتنافسين في بعض منها على مدى ليلتين.

وقال رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية كين مارتن إن الحزب يستفيد من نتائجه في انتخابات منتصف الولاية، مضيفاً أن العملية الجديدة تهدف إلى إبقاء موحدين وتعزيز فرص مرشحهم النهائي في استعادة .

ومن المتوقع أن تعلن اللجنة في كانون الثاني 2027 تفاصيل إضافية تتعلق بمعايير التأهل للمناظرات ومواعيدها وأماكن انعقادها والجهات الإعلامية المنظمة.