استنفرت تهديدات إلكترونية بوجود قنابل السلطات في والدنمارك، بعدما تلقت مئات المدارس رسائل تحذيرية عبر البريد الإلكتروني، ما دفع بعض إلى إخلاء مبانيها وإرسال التلامذة إلى منازلهم.

وبحسب صحيفة "The Sun"، استهدفت الرسائل نحو 450 مدرسة في ألمانيا صباح الاثنين، وحملت جميعها النص نفسه، فيما جاء عنوانها: "الموت بانتظاركم".

وأكدت شرطة فرايبورغ تلقي تهديدات وفتح تحقيق عاجل بشأنها، فيما تحقق الشرطة في ولاية تورينغن في الرسائل باعتبارها تهديداً للإخلال بالأمن العام. وأفادت تقارير بأن السلطات لا تتعامل مع هذه التهديدات على أنها ذات مصداقية، وقد نصحت بعض المدارس بعدم الإخلاء، إلا أن عدداً من المعلمين أرسلوا التلامذة إلى منازلهم، مع انتشار عناصر الشرطة في بعض المواقع التي جرى إخلاؤها.

وفي الدنمارك، تلقت مدارس عدة في أنحاء البلاد رسائل تهديد مماثلة، وقالت الشرطة إن الإنذارات طالت "عدداً كبيراً من المدارس"، داعيةً السكان إلى الهدوء.

وأوضحت السلطات الدنماركية أنها لن تتعامل مع كل رسالة تهديد على حدة، لكنها ستفتح تحقيقات إضافية في حال العثور على أجسام مشبوهة.

وتأتي هذه التطورات في ظل موجة من التهديدات الإلكترونية التي استهدفت مؤسسات تعليمية ومرافق عامة في عدد من خلال الأسابيع الماضية.