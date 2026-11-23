على الرغم من تكثيف التحركات الدبلوماسية والحديث عن مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب، لا تظهر المواجهات بين وأوكرانيا أي مؤشرات على التراجع، بل تتسع تداعياتها إلى خارج الأراضي الأوكرانية، وسط استعداد لفرض عقوبات إضافية على موسكو وتصاعد المخاوف من امتداد التصعيد إلى دول حلف شمال الأطلسي.

وفي تقرير نشرته "يورونيوز"، أشارت الصحيفة إلى أن المفوضية الأوروبية تستعد للكشف عن الحزمة الـ22 من العقوبات على روسيا، والتي يُتوقع أن تستهدف المصارف ومنصات العملات المشفرة و"أسطول الظل" المستخدم للالتفاف على القيود النفطية، إضافة إلى شركات في دول ثالثة تساعد موسكو في الحصول على سلع محظورة.

وتأتي الخطوة بعد تعثر الحزمة السابقة بسبب اعتراضات بعض الدول الأعضاء، فيما تسعى المفوضية هذه المرة إلى تمرير إجراءات أكثر محدودية قبل عطلة عيد الميلاد. وستكون الحزمة الأولى منذ إنشاء مكتب متخصص بالعقوبات داخل الأمانة العامة للمفوضية، بهدف تحسين تطبيق القيود داخل الاتحاد وخارجه، ويُتوقع أن يضم بين 50 و60 موظفاً.

ويتزامن ذلك مع التحضير لمفاوضات متعددة الأطراف تشمل روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا. لكن العواصم الأوروبية ترى أن موسكو لا تبدي اهتماماً جدياً بالمفاوضات، وأن زيادة الضغط الاقتصادي ضرورية لتغيير موقفها.

تصعيد ميداني رغم القمم

وبعد القمة التي جمعت الرئيس الأميركي ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، إلى جانب اجتماع "تحالف الراغبين"، لا تزال المؤشرات الميدانية بعيدة عن أي انفراج.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت خلال الأسبوع الماضي نحو 2700 مسيّرة، وما يقارب 1460 قنبلة جوية و165 صاروخاً، مستهدفة 20 منطقة أوكرانية. وطالب بتوفير مزيد من صواريخ الاعتراض لمنظومات "باتريوت"، فيما ينتظر الحصول على تفاصيل مكتوبة بشأن الضمانات الأمنية المقترحة من ترامب، على غرار ضمانات حلف "الناتو".

وفي المقابل، امتدت الهجمات المرتبطة بالحرب إلى مناطق أبعد، إذ أفادت تقارير بتدمير سفينة حربية روسية في هجوم بمسيّرة داخل ليبيا الأحد، كما تعرضت سفينة شحن روسية أخرى لضربة في الجزء الشرقي من خليج فنلندا. ولم تعلن كييف مسؤوليتها عن أي من الهجومين.

وتزايدت مخاوف "الناتو" بعد انتهاك ثلاثة صواريخ روسية عابرة للأرض المجال الجوي البولندي الجمعة، خلال مناورات عسكرية متعددة الجنسيات بمشاركة قوات بريطانية. ووصفت وارسو الحادثة بأنها استفزاز متعمد، فيما تعهد للحلف مارك روته بالدفاع عن كل شبر من أراضي الدول الأعضاء.

ومن المقرر أن يجتمع سفراء الحلف في بروكسل لمناقشة الحادثة، في وقت تطالب فيه بولندا بدعم إضافي لحدودها الشرقية.

وفي تطور آخر، اتهمت الدنمارك الاستخبارات الروسية بالتخطيط لاغتيال مغني الراب الأوكراني الأميركي "كييفستونر" قرب كوبنهاغن، ما دفعها إلى طرد الملحق العسكري الروسي. ونفت موسكو هذه الاتهامات.

تعثر المناخ الأوروبي

وفي موازاة التصعيد العسكري، انتهت قمة المناخ COP31 في مدينة أنطاليا التركية من دون اتفاق شامل، بعد أسبوعين من المفاوضات و44 ساعة إضافية من المحادثات، في ما وصفه التقرير بأنه أكبر إخفاق للدبلوماسية المناخية التابعة للأمم المتحدة منذ قمة كوبنهاغن عام 2009.

وجاء التعثر بعدما عارضت دول منتجة للنفط، تقودها ، إعادة تأكيد الالتزام الذي تم التوصل إليه في دبي قبل ثلاث سنوات بالانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري. ورفض وزير المناخ الإيرلندي داراغ أوبراين، متحدثاً باسم الاتحاد الأوروبي، التسوية المطروحة، قائلاً: "لن نقبل بالتفاوض إلى الوراء"، وانضمت بريطانيا والنرويج ودول جزرية مهددة بتداعيات تغير المناخ إلى هذا الموقف.

كما تضمن الاتفاق المقترح دعماً لتقنيات احتجاز الكربون المثيرة للجدل، من دون ضمان أن يكون تحقيق هدف جديد للكهرباء قائماً على مصادر الطاقة النظيفة.

وحذّر مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ فوبكه هوكسترا من أن التعددية الدولية تمر بمرحلة حرجة، فيما يواجه الاتحاد صعوبة في تحقيق أهدافه المناخية من دون تعاون دولي، خصوصاً مع اعتراض قطاعات صناعية أوروبية على كلفة التحول الأخضر.

وفي ملف أوروبي آخر، أثار رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خلافاً بشأن موازنة الاتحاد للسنوات السبع المقبلة، بعدما اقترح خفض 204 مليارات يورو من خطة المفوضية الأصلية البالغة تريليوني يورو. وتشمل التخفيضات 8 مليارات يورو من صناديق التماسك المخصصة للمناطق الأقل ثراءً، ما أثار اعتراض 17 دولة، فيما اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن التخفيضات المقترحة غير كافية.

وتتجه الأنظار إلى قمة القادة الخميس، وسط خلافات بشأن حجم الموازنة ومصادر تمويلها، في وقت لا تزال فيه الحرب الأوكرانية تفرض نفسها على جدول أعمال القارة، رغم جولات القمم والحديث المتكرر عن تسوية سياسية.