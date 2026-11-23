استؤنفت مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية
بين حزبي "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو
و"يشار" بزعامة غادي آيزنكوت بعد جولة من دون اتفاق.
وتأتي الجولة الثالثة في ظل انقسامات داخل التكتل الواسع الذي يقوده آيزنكوت حول إمكان التحالف مع الأحزاب الحريدية أو القوائم العربية أو تشكيل حكومة وحدة وطنية
مع الليكود.
وأمام آيزنكوت مهلة حتى السادس من كانون الاول المقبل قابلة للتمديد 14 يوما لتشكيل حكومة.
ويملك تكتل آيزنكوت 48 مقعدا في الكنيست، ولا يزال منقسما بشأن استراتيجية تشكيل الائتلاف، وفي حال تعذر الوصول إلى غالبية 61 نائبا قد يتمكن من تشكيل حكومة أقلية.
من جهته
، وضع "الليكود" شروطا عدة لمشاركته في حكومة وحدة وطنية، أبرزها وقف "كافة الهجمات الشخصية والتحريض على الكراهية" التي تستهدف رئيس الوزراء المنتهية ولايته وحكومته، والالتزام بتشكيل ائتلاف يضم "كلّ الأحزاب التي تؤيد وجود دولة إسرائيل
بوصفها الدولة القومية للشعب اليهودي"، مع استبعاد مشاركة الأحزاب العربية. (روسيا اليوم)