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استؤنفت مفاوضات تشكيل الحكومة بين حزبي "الليكود" برئاسة و"يشار" بزعامة غادي آيزنكوت بعد جولة من دون اتفاق.وتأتي الجولة الثالثة في ظل انقسامات داخل التكتل الواسع الذي يقوده آيزنكوت حول إمكان التحالف مع الأحزاب الحريدية أو القوائم العربية أو تشكيل مع الليكود.وأمام آيزنكوت مهلة حتى السادس من كانون الاول المقبل قابلة للتمديد 14 يوما لتشكيل حكومة.ويملك تكتل آيزنكوت 48 مقعدا في الكنيست، ولا يزال منقسما بشأن استراتيجية تشكيل الائتلاف، وفي حال تعذر الوصول إلى غالبية 61 نائبا قد يتمكن من تشكيل حكومة أقلية.، وضع "الليكود" شروطا عدة لمشاركته في حكومة وحدة وطنية، أبرزها وقف "كافة الهجمات الشخصية والتحريض على الكراهية" التي تستهدف رئيس الوزراء المنتهية ولايته وحكومته، والالتزام بتشكيل ائتلاف يضم "كلّ الأحزاب التي تؤيد وجود دولة بوصفها الدولة القومية للشعب اليهودي"، مع استبعاد مشاركة الأحزاب العربية. (روسيا اليوم)