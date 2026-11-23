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كشفت تقارير إعلامية ألمانية عن معلومات استخباراتية غربية تشير إلى احتمال استعداد لإطلاق قمر صناعي مزوّد بسلاح نووي قبل نهاية عام 2026، في خطوة قد تهدد شبكات الاتصالات والملاحة والأقمار الصناعية العسكرية والمدنية حول العالم.وبحسب تقرير مشترك أعدّته شبكتا "إن دي آر" و"دبليو دي آر" وصحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، فإن أجهزة استخبارات تابعة لدول (الناتو)، بينها الاستخبارات الخارجية ، تبادلت معلومات بشأن خطة روسية لإطلاق قمر صناعي يحمل اسم " إس"، جرى تجميعه قبل سنوات ويُعتقد أنه موجود حالياً في منطقة .وتشير التقديرات الاستخباراتية إلى احتمال إطلاق القمر قبل نهاية العام الجاري، وسط مخاوف من استخدامه لاستهداف الأقمار الصناعية عبر انفجار نووي في الفضاء، ما قد يؤدي إلى تعطيل شبكات واسعة للاتصالات والملاحة ونقل البيانات.وتتركز المخاوف الغربية خصوصاً على منظومة "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس"، التي تعتمد عليها القوات في اتصالاتها العسكرية خلال الحرب مع روسيا.في المقابل، نقلت وكالة " " عن المتحدث باسم رفضه التعامل مع التقارير بجدية، مؤكداً أن موسكو لم تطّلع عليها، وأنها تتضمن ادعاءات غير مؤكدة منسوبة إلى مصادر مجهولة.وكانت روسيا قد نفت عام 2024 اتهامات أميركية بتطوير سلاح نووي مضاد للأقمار الصناعية، فيما لم تُقدَّم حتى الآن أدلة علنية مستقلة تؤكد امتلاك موسكو القمر المذكور أو وجود موعد محدد لإطلاقه.