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أكد المتحدث باسم ، إسماعيل بقائي، الاثنين، أن بلاده تتخذ قراراتها المتعلقة بأمنها القومي ومصالحها بشكل مستقل، مشدداً على أن أي قرار يخص لن يُتخذ خارج .وجاء موقف بقائي رداً على غياب اسم إيران عن البيان الختامي للقمة الثلاثية التي جمعت قادة وروسيا والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، في مدينة شنتشن .وقال بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "الصين وروسيا صديقتان لإيران"، كاشفاً عن اتصالات أجرتها طهران مع البلدين قبل انعقاد القمة وبعدها.وأضاف أن إيران أثبتت أنها ليست مجرد طرف فاعل في العلاقات الدولية، بل أصبحت قادرة على التأثير في مسار الأحداث وصناعة التطورات.وشدد على أن التشاور مع الدول الصديقة لا يمس استقلالية القرار ، مؤكداً أن طهران تستمع إلى وجهات نظر شركائها، لكنها تتخذ قراراتها بنفسها في المرتبطة بأمنها ومصالحها الوطنية.وكانت القمة الثلاثية في شنتشن قد أثارت مقارنات مع مؤتمري طهران عام 1943 ويالطا عام 1945، اللذين شهدا تفاهمات بين القوى الكبرى بشأن ملفات دولية رئيسية.إلا أن البيان الختامي للقمة، بحسب التقرير، لم يتضمن قرارات محددة بشأن الحرب في إيران أو ، كما خلا من أي إشارة مباشرة إلى طهران.