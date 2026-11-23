أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية
، إسماعيل بقائي، الاثنين، أن بلاده تتخذ قراراتها المتعلقة بأمنها القومي ومصالحها بشكل مستقل، مشدداً على أن أي قرار يخص إيران
لن يُتخذ خارج طهران
.
وجاء موقف بقائي رداً على غياب اسم إيران عن البيان الختامي للقمة الثلاثية التي جمعت قادة الصين
وروسيا والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، في مدينة شنتشن الصينية
.
وقال بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "الصين وروسيا صديقتان لإيران"، كاشفاً عن اتصالات أجرتها طهران مع البلدين قبل انعقاد القمة وبعدها.
وأضاف أن إيران أثبتت أنها ليست مجرد طرف فاعل في العلاقات الدولية، بل أصبحت قادرة على التأثير في مسار الأحداث وصناعة التطورات.
وشدد على أن التشاور مع الدول الصديقة لا يمس استقلالية القرار الإيراني
، مؤكداً أن طهران تستمع إلى وجهات نظر شركائها، لكنها تتخذ قراراتها بنفسها في القضايا
المرتبطة بأمنها ومصالحها الوطنية.
وكانت القمة الثلاثية في شنتشن قد أثارت مقارنات مع مؤتمري طهران عام 1943 ويالطا عام 1945، اللذين شهدا تفاهمات بين القوى الكبرى بشأن ملفات دولية رئيسية.
إلا أن البيان الختامي للقمة، بحسب التقرير، لم يتضمن قرارات محددة بشأن الحرب في إيران أو أوكرانيا
، كما خلا من أي إشارة مباشرة إلى طهران.