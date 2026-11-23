أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الاثنين، مقتل أحد موظفيها في غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط بئر مياه في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين.
ونقلت وكالة "رويترز
" عن مصادر طبية أن الموظف يُدعى عادل الحلو، وكان يؤدي عمله بالقرب من البئر لحظة وقوع الغارة.
وأوضح متحدث باسم "الأونروا" أن المعلومات الأولية تشير إلى استهداف موقع في الشارع قرب بئر المياه، حيث كان عدد من موظفي الوكالة وحارس موجودين لتنفيذ مهامهم الاعتيادية المتعلقة بتشغيل البئر.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي
أنه يتحقق من ملابسات الحادث، رداً على طلب للتعليق من وكالة "رويترز".
ويأتي الهجوم رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول 2025 بدعم أميركي، والذي أوقف العمليات العسكرية الكبرى في القطاع، من دون أن ينهي الغارات الإسرائيلية
.
وبحسب الإحصاءات الفلسطينية
والإسرائيلية، قُتل ما لا يقل عن 1600 فلسطيني وخمسة جنود إسرائيليين منذ بدء سريان الاتفاق.
وتسيطر القوات الإسرائيلية حالياً على نحو ثلثي مساحة قطاع غزة، مقارنة بأكثر من نصف مساحته عند بدء وقف إطلاق النار، فيما تسيطر حركة "حماس
" على شريط ضيق من الأراضي على امتداد الساحل.
وكانت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي استمرت أكثر من عامين، قد أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتسببت بأزمة إنسانية حادة شملت الجوع والنزوح الواسع، فيما خلص باحثون ولجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى وقوع إبادة جماعية.
وتقول إسرائيل
إن عملياتها العسكرية جاءت رداً على هجوم السابع من تشرين الأول 2023، الذي أسفر، وفق الأرقام الإسرائيلية، عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.