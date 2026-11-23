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ونقلت وكالة " " عن مصادر طبية أن الموظف يُدعى عادل الحلو، وكان يؤدي عمله بالقرب من البئر لحظة وقوع الغارة.وأوضح متحدث باسم "الأونروا" أن المعلومات الأولية تشير إلى استهداف موقع في الشارع قرب بئر المياه، حيث كان عدد من موظفي الوكالة وحارس موجودين لتنفيذ مهامهم الاعتيادية المتعلقة بتشغيل البئر.في المقابل، أعلن الجيش أنه يتحقق من ملابسات الحادث، رداً على طلب للتعليق من وكالة "رويترز".ويأتي الهجوم رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول 2025 بدعم أميركي، والذي أوقف العمليات العسكرية الكبرى في القطاع، من دون أن ينهي .وبحسب الإحصاءات والإسرائيلية، قُتل ما لا يقل عن 1600 فلسطيني وخمسة جنود إسرائيليين منذ بدء سريان الاتفاق.وتسيطر القوات الإسرائيلية حالياً على نحو ثلثي مساحة قطاع غزة، مقارنة بأكثر من نصف مساحته عند بدء وقف إطلاق النار، فيما تسيطر حركة " " على شريط ضيق من الأراضي على امتداد الساحل.وكانت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي استمرت أكثر من عامين، قد أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتسببت بأزمة إنسانية حادة شملت الجوع والنزوح الواسع، فيما خلص باحثون ولجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى وقوع إبادة جماعية.وتقول إن عملياتها العسكرية جاءت رداً على هجوم السابع من تشرين الأول 2023، الذي أسفر، وفق الأرقام الإسرائيلية، عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.