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وقال لوكالة " " إن عاد إلى التدفق باتجاه صهاريج التخزين في مرافق شركة أكاكوس بمدينة الزاوية، فيما أكد مهندسون في الحقل استئناف عمليات الضخ بصورة طبيعية.وكانت المؤسسة قد أعلنت، في وقت سابق، أن "مجموعة خارجة عن القانون" أغلقت أحد صمامات خط أنابيب الشرارة، ما هدد بتوقف إنتاج الحقل، الذي يُعد من أكبر الحقول النفطية في البلاد.وفي المقابل، لا يزال خط أنابيب آخر يربط حقل الحمادة بمصفاة الزاوية، أكبر مصافي ليبيا، مغلقاً منذ أكثر من أسبوعين، ما تسبب بخسارة نحو 15 ألف برميل يومياً.وأوضحت المؤسسة أن الإغلاق القسري لخط الحمادة، الذي نفذته مجموعة مسلحة في تشرين الأول الماضي، كبّد البلاد خسائر تجاوزت 30.8 مليون دولار، مجددةً إدانتها للاعتداءات المتكررة على المنشآت النفطية.ويقع حقل الشرارة جنوب غربي ليبيا، وتتولى تشغيله شركة أكاكوس بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركات "ريبسول" و"توتال إنرجيز" و"أو.إم.في" النمساوية و"إكوينور" النرويجية.وتشهد المنشآت النفطية اضطرابات متكررة منذ عام 2011، نتيجة الخلافات السياسية والمشكلات الأمنية والفنية، في وقت تبقى فيه عائدات النفط المصدر الأساسي للدخل في البلاد، إذ تشكل نحو 90% من إيراداتها العامة.