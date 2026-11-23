أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، مسؤولية بلاده عن استهداف سفينتين روسيتين قبالة سواحل ، قائلاً إن السفينة الحربية "ميركوري" غرقت إثر الهجوم في بنغازي.

وأضاف، في منشور على منصة "إكس"، أن القوات استهدفت أيضاً سفينة الشحن الروسية "أنغارا"، واصفاً ضرب القطع البحرية الروسية بأنه ردّ على الرئيس . وكان ميناء بنغازي قد شهد الأحد هجوماً بزوارق مسيّرة على "ميركوري".

بالتوازي، نفت الألبانية تقارير تحدثت عن انطلاق الهجوم من أراضيها، مؤكدةً أنها لم تشارك فيه ولم تسمح لأي جهة باستخدام أراضيها لتنفيذه أو تقديم تسهيلات له، وفق ما نقل موقع "آر تي عربية".

واعتبرت الوزارة أن هذه المزاعم طُرحت من دون أدلة قابلة للتحقق، وطالبت الجهات التي تداولتها بتصحيح معلوماتها والتزام الدقة والمسؤولية في تناول الحساسة.