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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، مسؤولية بلاده عن استهداف سفينتين روسيتين قبالة سواحل ليبيا، قائلاً إن السفينة الحربية "ميركوري" غرقت إثر الهجوم في بنغازي.
وأضاف، في منشور على منصة "إكس"، أن القوات الأوكرانية استهدفت أيضاً سفينة الشحن الروسية "أنغارا"، واصفاً ضرب القطع البحرية الروسية بأنه ردّ على الرئيس فلاديمير بوتين. وكان ميناء بنغازي قد شهد الأحد هجوماً بزوارق مسيّرة على "ميركوري".
بالتوازي، نفت وزارة الخارجية الألبانية تقارير تحدثت عن انطلاق الهجوم من أراضيها، مؤكدةً أنها لم تشارك فيه ولم تسمح لأي جهة باستخدام أراضيها لتنفيذه أو تقديم تسهيلات له، وفق ما نقل موقع "آر تي عربية".
واعتبرت الوزارة أن هذه المزاعم طُرحت من دون أدلة قابلة للتحقق، وطالبت الجهات التي تداولتها بتصحيح معلوماتها والتزام الدقة والمسؤولية في تناول القضايا الحساسة.