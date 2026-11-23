أعاد مجلس إدارة شركة إنفيديا تعيين في منصبَي الرئيس والرئيس التنفيذي، وفق ما نقلت ، مؤكداً أن عودته لا تنطوي على أي خطر على .

وأوضحت الشركة أن القرار اتُّخذ بعد استطلاع آراء مسؤولين كبار في الحكومة الأميركية، فيما قال : "لا أطيق الانتظار للعودة إلى العمل رئيساً تنفيذياً لشركة إنفيديا".

ورحّب الرئيس الأميركي بالخطوة، معتبراً أن اتخذ القرار الصائب، وأن الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى قيادة هوانغ للشركة.

وقال إن وزير العدل أكد عدم وجود أدلة على ارتكابه أي سلوك غير قانوني، ولا ما يدعو إلى الاعتقاد بأن عودته تشكّل خطراً.

وعقب الإعلان، ارتفع سهم إنفيديا بنحو 30%، وسط قفزة في أسهم التكنولوجيا، فيما صعد سهم 10% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق.