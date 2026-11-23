أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
أعاد مجلس إدارة شركة إنفيديا تعيين جنسن هوانغ في منصبَي الرئيس والرئيس التنفيذي، وفق ما نقلت رويترز، مؤكداً أن عودته لا تنطوي على أي خطر على الأمن القومي.
وأوضحت الشركة أن القرار اتُّخذ بعد استطلاع آراء مسؤولين كبار في الحكومة الأميركية، فيما قال هوانغ: "لا أطيق الانتظار للعودة إلى العمل رئيساً تنفيذياً لشركة إنفيديا".
ورحّب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالخطوة، معتبراً أن مجلس الإدارة اتخذ القرار الصائب، وأن الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى قيادة هوانغ للشركة.
وقال إن وزير العدل أكد عدم وجود أدلة على ارتكابه أي سلوك غير قانوني، ولا ما يدعو إلى الاعتقاد بأن عودته تشكّل خطراً.
وعقب الإعلان، ارتفع سهم إنفيديا بنحو 30%، وسط قفزة في أسهم التكنولوجيا، فيما صعد سهم كوالكوم 10% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق.