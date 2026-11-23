لم يقتصر الدمار الذي خلّفته الحرب في غزة على المنازل والبنى التحتية، إذ باتت آثارها البيئية تهدد مصادر الحياة نفسها، مع انتشار ملوثات في الهواء والتربة والمياه، وسط تحذيرات من مخاطر صحية قد تستمر لعقود وتطال أجيالاً مقبلة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "The Guardian"، خلصت دراسة أعدتها منظمة "أوكسفام" ومرصد النزاعات والبيئة إلى أن العمليات العسكرية أدت إلى انتشار واسع للتلوث في القطاع، نتيجة الثقيلة ومخلفات المتفجرات والأسبستوس الناتج عن المباني المدمرة ومياه الصرف الصحي.

وأشار التقرير إلى أن هذه الملوثات باتت تهدد البيئة التي يعتمد عليها السكان للبقاء، وأن التعرض لها قد يستمر لسنوات طويلة، في ظل صعوبة تجنبها داخل منطقة مكتظة بالسكان ومحاصرة، حيث تتداخل المخلفات والأنقاض والمياه الملوثة مع الحياة اليومية.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة "أوكسفام الدولية" أميتاب بهار إن تدمير البيئة في غزة وتلويثها أدى إلى تدهور الظروف اللازمة لضمان سلامة السكان وبقائهم، مضيفاً أن يتعرضون للمواد السامة عبر الهواء والغذاء والمياه، وكذلك من خلال الاحتكاك المباشر بالتربة والأنقاض الملوثة.

واستند التقرير إلى صور الأقمار الاصطناعية والاستشعار عن بعد وتحليلات علمية ومعلومات مفتوحة المصدر، وخلص إلى أن التلوث في غزة واسع النطاق وشديد، وله تداعيات كبيرة على الصحة العامة والقدرة على البقاء.

كما حذّر من أن التعرض المستمر للملوثات أصبح شبه حتمي في منطقة صغيرة ومكتظة، حيث تتراكم النفايات ومياه الصرف الصحي، وتتزايد مخاطر انتشار الحشرات والأمراض.

61 مليون طن من الركام ومياه الصرف تتسرب إلى البحر

وتشير تقديرات إلى أن العمليات العسكرية أنتجت أكثر من 61 مليون طن من الركام في مختلف أنحاء القطاع، ما يجعل الأنقاض والمناطق السكنية والبنى التحتية المدمرة مصدراً واسعاً للمواد التي قد تشكل خطراً بيئياً.

ولفت التقرير إلى أن تدمير شبكات الصرف الصحي أدى إلى تسرب المياه الملوثة إلى التربة وتدفقها إلى البحر، ما يفاقم المخاطر الصحية ويحد من قدرة السكان على حماية أنفسهم من التلوث المحيط بهم.

وقالت لاما ، معدّة التقرير والمتخصصة في المياه والصرف الصحي لدى "أوكسفام"، إن معالجة الأضرار البيئية ستكون معقدة للغاية، لأن الملوثات موزعة بين الأنقاض والمناطق الزراعية وأنظمة المياه والتربة، فيما لا تزال الذخائر غير المنفجرة تعيق الوصول الآمن إلى مناطق واسعة.

وأضافت أن معالجة هذه الأضرار تتطلب إزالة واسعة للأنقاض، ومراقبة مستمرة، وعمليات متخصصة للتخلص من ملوثات تشمل بقايا المتفجرات والمواد العضوية والمعادن الثقيلة.

لا تكفي من دون معالجة التلوث

ودعا التقرير إلى السماح بإجراء تقييم بيئي ميداني مفصل لتحديد المخاطر على الصحة العامة، ووضع إجراءات عاجلة للحد من الأضرار، مؤكداً أن إعادة إعمار غزة لا ينبغي أن تقتصر على بناء المنازل والبنى التحتية، بل يجب أن تترافق مع معالجة التلوث البيئي.

وحذّرت "أوكسفام" من أن إعادة بناء القطاع من دون فهم حجم التلوث ومعالجته قد تؤدي إلى استمرار تداعيات صحية طويلة الأمد، فيما تواجه الفئات الأكثر عرضة للخطر، ولا سيما الأطفال والنساء الحوامل، مخاطر أكبر.

ويأتي التقرير في وقت تتواصل فيه الجهود المتعلقة بإعادة إعمار غزة، وسط تقديرات بأن آثار الدمار لن تقتصر على الخسائر المباشرة، بل ستترك تحديات بيئية وصحية معقدة أمام السكان لسنوات وربما أجيال.