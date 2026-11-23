ذكر موقع "ارم نيوز" الإماراتيّ، أنّ رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان أعلن في 20 تشرين الثاني 2026، عن رغبته في خوض الانتخابات الرئاسية.



وتنقل صحيفة "كورييه أنترناسيونال" أن ترشحه يختلف عن بقية المرشحين لليمين الوسط، بفضل حضوره الدولي وقدرته الإعلامية.

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وُلد دو فيلبان في 14 تشرين الثاني 1953، وشغل منصب للرئاسة في عهد جاك شيراك من أيار 1995 حتى أيار 2002، وكان يحتفظ بمكتب رئيس الدولة. ويُنسب إليه قرار حلّ الجمعية الوطنية في 21 نيسان 1997، وهو قرار تصفه الصحيفة بأنه "مثير للجدل وكارثي سياسيًا"، وأدى إلى عودة اليسار إلى الحكم بقيادة ليونيل جوسبان، وإلى تعايش جديد بين رئيس يميني ورئيس حكومة اشتراكي.وكان عام 2006 من أبرز محطات مسيرته العامة، حين كان رئيسًا للوزراء، إذ اقترح "عقد التوظيف الأول" للشبان دون 26 عامًا، بما يتيح لأصحاب العمل فصلهم بسهولة في سنواتهم الأولى.وأثار المشروع احتجاجات واسعة من الشباب، وانتهى بسحبه بعد نحو عام من أعمال شغب في الضواحي استمرت ثلاثة أسابيع.ويرتبط اسم دو فيلبان في الذاكرة بخطابه في في شباط 2003، حين كان وزيراً للخارجية ورفض دخول الحرب في العراق إلى جانب ، وهو موقف يعدّه أنصاره دليلاً على "قوة فرنسا"، وإن رأى فيه منتقدوه مواجهة غير مدروسة مع .ويقدم نفسه اليوم بوصفه مرشحًا مستقلًا عن واشنطن، ويطرح كثيرًا مسألة عودة الدبلوماسية إلى الواجهة، سواء في أو في في ظل الحرب الحالية مع .ويعتقد مراقبون أن دو فيلبان يملك ثلاث ميزات لافتة. الأولى حضوره الإعلامي القوي، إذ تحدث أمام الصحافيين نحو ساعة دون ملاحظات، ووصف الماكرونية بأنها "نجم أسود" و"سلطة زومبي".والثانية شهرته الدولية، فهو يتحدث الإنكليزية بطلاقة، ويعمل منذ سنوات مستشارًا لحكومات ومستثمرين أجانب، وهو ما يثير أسئلة عن عقوده وصلاته ببعض الدول.أما الثالثة فقدرته على الظهور بوصفه زعيمًا، وولعه بالمراجع الأدبية والتاريخية.وترى "كورييه إنترناسيونال" أن مواقفه تجذب ناخبين من أطراف متعددة، من الغوليين الذين يذكّرهم بشيراك وديغول، ومن المؤيدين لأوروبا رغم انتقاداته لبروكسل، ومن جزء من اليسار بسبب دفاعه عن وإدانته لما يصفه بـ"الإبادة" في غزة.في المقابل، تواجه حملته تحديات واضحة. فالاستطلاعات تضعه عند نحو 3%، والحصول على 500 توقيع من المنتخبين يشكل عقبة كبيرة.وتعتبر الصحفية السياسية أرليت شابو أن أفكاره "نظرية أكثر منها ترشحاً فعلياً"، وقد "تتعثر" سريعاً إذا لم تتحول إلى برنامج ملموس.كما يواجه دو فيلبان حملة مضادة، إذ يحاول منافسوه استحضار صور احتجاجات 2006 ضد عقد التوظيف الأول، ومواقفه من فلسطين، التي تنقسم حولها الأحزاب، ومقاربته لقضايا الهجرة في ظل قرار خمس دول أوروبية إرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى رواندا. (ارم نيوز)