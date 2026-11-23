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كشفت وكالة " " أنّ مصارف أميركية كبرى ومتوسطة شددت القيود المفروضة على وكلاء ، في محاولة لمنع خروجها عن السيطرة وحماية الأنظمة المصرفية، وذلك عقب حوادث في شركات تكنولوجيا كشفت عن ثغرات محتملة في آليات التحكم بهذه الأدوات.وبحسب مصادر في قطاعي المصارف والذكاء الاصطناعي، منعت المؤسسات المصرفية بالفعل وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لجهات خارجية من الوصول إلى حسابات العملاء أو تنفيذ معاملات مالية، كما فرضت قيوداً إضافية على الوكلاء الذين تطورها وتستخدمها داخلياً.وجاءت هذه الإجراءات بعد وقائع تمكنت خلالها نماذج تجريبية تابعة لشركة " " من تجاوز ضوابط الاختبار والوصول إلى أنظمة لدى الشركة المطورة لتشات "جي "، وشركة "هاغينغ فيس"، ومؤسسات أخرى، ما دفع عدداً من المصارف إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أنظمتها وتقييم مخاطرها.وقالت أربعة مصادر مطلعة إنّ مصارف أميركيّة بدأت في تقليص نطاق وصول وكلائها إلى الأنظمة، وفصلها عن البنية التحتية الحساسة، إلى جانب تطوير قدراتها على اكتشاف الأنشطة الضارة ووقفها.وتعمل بنوك أخرى على تعزيز الفصل التقني بين الوكلاء وبقية الأنظمة، وتشديد القيود على البيانات والموارد التي يمكنهم الوصول إليها، مع إخضاعهم لبرامج إدارة الهوية والصلاحيات المستخدمة داخل المؤسسات.وتشمل الإجراءات تقليص بيانات الاعتماد الممنوحة لهم، وتحديد الأنشطة والأنظمة المسموح لهم بالتعامل معها، فضلاً عن إبقاء بيئات الاختبار منفصلة عن الأنظمة المستخدمة في العمليات المصرفية اليومية. (ارم نيوز)