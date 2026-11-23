زعم مصمم الأسلحة والمتعاقد السابق مع الأميركية غاري موشير أن كائنات فضائية موجودة على الأرض وتستخدم تقنيات متفوقة لاستفزاز الجيش الأميركي، في تصريحات لصحيفة " ميل" ، من دون تقديم أدلة مادية تثبت ادعاءاته.

وقال موشير، الذي اتجه إلى دراسة الأجسام الطائرة المجهولة بعد عمله في ، إنه أمضى 12 عاماً في البحث، وخلص إلى أن المشاهدات وحوادث الاختطاف وتشويه الماشية المنسوبة إلى كائنات فضائية أحداث "مدبّرة" لترهيب البشر.

واستشهد بحادثة "تيك تاك"، التي وصف خلالها طيارون من حاملة الطائرات الأميركية "نيميتز" جسماً أبيض يشبه الكبسولة، بدا كأنه يستجيب لمناورات مقاتلة قبل أن يختفي بسرعة. واعتبر موشير أن هذه المواجهات تهدف إلى استعراض تفوق تقني، زاعماً أن غاية الكائنات إبقاء الأرض صالحة للحياة تمهيداً لاستيطانها.

ولم تؤكد السلطات الأميركية أن تسجيلات "تيك تاك" أو غيرها من المشاهدات العسكرية تعود إلى مركبات من خارج الأرض، فيما تؤكد الحكومة أنها لم تعثر على دليل مادي يثبت وجود كائنات فضائية على الكوكب. (العربية)