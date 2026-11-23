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وبحسب تقرير نشره موقع "Development Diaries"، وقعت هذه التطورات بين 16 و20 تشرين الثاني 2026، في السنغال وموزمبيق وغامبيا، حيث استندت القرارات إلى أطر قانونية قائمة، لكنها أعادت فتح النقاش حول مدى قدرة المؤسسات على الحد من نفوذ السلطة التنفيذية.في السنغال، أعلن الرئيس باسيرو فاي عزمه تنفيذ تعديلات على موازنة عام 2026 بمرسوم، بعدما رفض البرلمان المقترحات الحكومية بأغلبية 126 صوتاً مقابل 20. كما صوّت النواب ضد مشروع موازنة عام 2027 في 18 تشرين الثاني، في ظل تصاعد الخلاف بين فاي ورئيس الوزراء السابق عثمان سونكو، الذي يتولى حالياً رئاسة الجمعية الوطنية.وبرّرت الرئاسة الخطوة بأن الرئيس تصرّف بصفته حارساً للدستور وضامناً لاستمرار عمل الدولة بصورة منتظمة. لكن التقرير يلفت إلى أن صلاحية البرلمان في إقرار الإنفاق العام تهدف أساساً إلى منع السلطة التنفيذية من اتخاذ قرارات الموازنة بمعزل عن الرقابة التشريعية.وتأتي هذه الأزمة في ظل ضغوط مالية كبيرة، بعدما كشفت السنغال عام 2024 عن ديون سابقة لم تكن معلنة على نحو صحيح، بلغت نحو 13 مليار دولار، فيما قُدّر الدين العام بنحو 132% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية ذلك العام.ويتضمن مشروع موازنة 2027 خفضاً للإنفاق بهدف الالتزام بشروط برنامج ، وهو ما قد ينعكس على خدمات الصحة في المناطق الريفية، وبرامج التغذية المدرسية، ودعم ذوي الإعاقة، وفق التقرير.وفي موزمبيق، يواجه زعيم المعارضة فينانسيو موندلاين اتهامات بالتحريض على الإرهاب والعصيان المدني، على خلفية الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات المتنازع على نتائجها عام 2024.وينفي موندلاين التهم الخمس الموجهة إليه، فيما قد تصل العقوبة التي يواجهها إلى السجن 24 عاماً. وقررت المحكمة العليا منع البث المباشر للمحاكمة، مبررة ذلك بمخاطر عدم الاستقرار، كما سمحت لعضو فريق الدفاع شامير مينديش بالجلوس إلى جانب المحامين، من دون منحه حق التحدث.وتجري المحاكمة وسط اتهامات خطيرة بشأن تعامل السلطات مع الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات، إذ أفادت منظمات مجتمع مدني بمقتل أكثر من 400 شخص خلال المواجهات بين والمتظاهرين. ونسبت تقارير عدداً كبيراً من هذه الوفيات إلى إطلاق النار من جانب قوات الأمن.وأشار التقرير إلى عدم وجود معلومات عن إجراءات قضائية موازية للتحقيق في عمليات القتل، داعياً إلى إتاحة محاضر يومية للمحاكمة أمام الجمهور، في ظل القيود المفروضة على بث جلساتها.أما في غامبيا، فقد حصل الرئيس أداما بارو على موافقة اللجنة لخوض الانتخابات والسعي إلى ولاية ثالثة، رغم عدم إقرار الإصلاح الدستوري الذي تعهد بتنفيذه بعد فوزه بولاية ثانية عام 2021.وكان مشروع الدستور المقترح عام 2020 ينص على تحديد الولايات الرئاسية، لكنه لم يحصل على موافقة البرلمان، ما أبقى دستور عام 1997 نافذاً من دون قيود على عدد الولايات التي يمكن للرئيس توليها.وألقى بارو مسؤولية تعثر الإصلاح على المعارضة، وقال إنه سيعيد طرحه إذا فاز بولاية جديدة وحصل حزب الشعب الوطني الذي يقوده على عدد كافٍ من المقاعد في الانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل.ومن المقرر أن يشارك في الانتخابات الرئاسية في كانون الأول ثمانية مرشحين آخرين، من بينهم إيساتو ، التي ستكون أول امرأة تترشح لرئاسة البلاد.وتأتي الانتخابات أيضاً بعد انقطاعات طويلة في الكهربائي بدأت في حزيران، وأدت إلى احتجاجات ضد بارو، فيما تأثرت بها الأسر والأنشطة التجارية والمرافق الصحية في المناطق الريفية.ويربط التقرير بين هذه التطورات والالتزامات التي تعهدت بها الدول الثلاث بموجب الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم، الذي ينص على احترام النظام الدستوري وفصل السلطات واستقلال . كما تخضع السنغال وغامبيا للبروتوكول التكميلي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن والحكم الرشيد.ودعا التقرير إلى إخضاع الخلاف حول الموازنة في السنغال للرقابة العامة، ونشر ديوان المحاسبة تدقيقاً يقارن بين الموازنة التي أُقرت بمرسوم وتلك التي رفضها البرلمان، إلى جانب توضيح صندوق النقد الدولي ما إذا كان برنامجه يشترط موافقة البرلمان على موازنة 2027.وفي موزمبيق، دعا إلى نشر محاضر يومية للمحاكمة، والكشف عما إذا كان مكتب المدعي العام قد بدأ تحقيقات بشأن الوفيات التي وقعت خلال الاحتجاجات.أما في غامبيا، فطالب الجمعية الوطنية بتحديد موعد لإعادة طرح مشروع دستور عام 2020 قبل الانتخابات التشريعية لعام 2027، ودعا اللجنة الانتخابية المستقلة إلى ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية في كانون الأول بشفافية.ويخلص التقرير إلى أن تراجع قدرة المؤسسات على مراقبة السلطة يترك المواطنين أمام قوانين قائمة على الورق، مع تقلص الوسائل المتاحة لمحاسبة المسؤولين.