بعد نحو تسعة أشهر على بدء العملية العسكرية الأميركية ضد ، لا يزال النظام متماسكاً في السلطة، بعدما تمكن من تجاوز الضربات التي أودت بقيادات بارزة، لكنه يواجه صعوبة في تحقيق أهدافه المتبقية، وفي مقدّمها إنهاء الضغوط الاقتصادية الأميركية والحصار البحري المفروض على موانئه.

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وبحسب تقرير لمركز "صوفان" للأبحاث، فإن القيادة باتت أمام خيارات عسكرية ودبلوماسية متعددة، لكن أياً منها لا يضمن تحقيق مطالبها، فيما تنطوي خطوات التصعيد على مخاطر قد تطال الاقتصاد والسكان والنظام نفسه.

ويرى المركز أن طهران حققت عدداً من أهدافها الأساسية خلال الحرب، أبرزها صمود النظام رغم مقتل المرشد علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين، وتعيين نجله مجتبى خلفاً له، وإن كان الأخير لم يظهر علناً منذ اختياره في آذار، ما أثار تساؤلات بشأن وضعه الصحي وقدرته على ممارسة سلطاته.

كما تمكنت إيران من استخدام هجماتها على الملاحة في مضيق هرمز والبنى التحتية للطاقة في دول الخليج للضغط على الأسواق العالمية ورفع أسعار الطاقة، فضلاً عن إظهار قدرة صواريخها وطائراتها المسيّرة على اختراق بعض منظومات الدفاع وإلحاق أضرار بقواعد عسكرية أميركية في المنطقة.

لكن طهران لم تنجح حتى الآن في تخفيف الضغوط الاقتصادية الأميركية، خصوصاً الحصار البحري على موانئها. ويشير التقرير إلى أن مهمة الحماية البحرية الأميركية أعادت حركة تصدير النفط عبر المضيق إلى نحو 80% من مستويات ما قبل الحرب، فيما أصبحت إيران الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تصدّر النفط عبره بالمستويات السابقة.

ويشكل هذا التحول ضغطاً استراتيجياً على القيادة الإيرانية، التي تسعى إلى إنهاء الحصار وانسحاب القوات الأميركية من المنطقة وتخفيف العقوبات، في وقت لا تبدو فيه مستعدة لتلبية هذه المطالب. كما يواصل الرئيس الأميركي التمسك بمطلب تفكيك معظم أنشطة البرنامج النووي الإيراني أو تعليقها.

وفي هذا السياق، نقل التقرير أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أكد أن بلاده لن تقبل بالبقاء في حالة "لا حرب ولا سلام" لفترة طويلة، مشيراً إلى استعدادها للتفاوض أو خوض الحرب، شرط استجابة واشنطن لسبعة مطالب إيرانية تتمحور حول رفع العقوبات والانسحاب من المناطق المحيطة بإيران.

في المقابل، دعا الرئيس مسعود بزشكيان إلى إنهاء الحرب لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، واتهم بمحاولة إخضاع طهران عبر العقوبات والحصار البحري. ويعتبر المركز أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين تعكس تراجع الثقة بإمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي.

تصعيد محسوب في الخليج

ومع تعثر المسار الدبلوماسي، يناقش المسؤولون الإيرانيون الخيارات العسكرية المتاحة لتحقيق أهدافهم المتبقية. وقد كثفت إيران هجماتها في الخليج، ولا سيما باستخدام الطائرات المسيّرة ضد قواعد أميركية ومنشآت رادار في البحرين والكويت، كما زادت الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز ومحيطه.

وبحسب مركز صوفان، سجل مركز عمليات التجارة البحرية 31 هجوماً في المضيق ومحيطه خلال تشرين الأول، و19 هجوماً إضافياً في تشرين الثاني حتى يوم الثلاثاء، فيما استهدفت إيران ثلاث ناقلات نفط أخرى يوم السبت.

ورغم أن القيادة المركزية الأميركية قالت إن معظم الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت جرى اعتراضها أو لم تتسبب بأضرار إضافية كبيرة، فإن استمرارها يتعارض مع مساعي لإظهار أن الحرب شارفت على نهايتها.

لكن التقرير يشير إلى أن طهران تحاول ضبط مستوى التصعيد، من خلال حصر هجماتها بأهداف لا يُتوقع أن تؤدي إلى رد أميركي واسع أو تقطع الطريق أمام أي تسوية دبلوماسية محتملة.

تهديدات غير تقليدية ومخاطر أكبر

وفي موازاة ذلك، تتابع أجهزة استخبارات أميركية ودولية احتمال لجوء إيران إلى عمليات غير تقليدية أكثر خطورة، وإن كانت تقدّر أن تنفيذها لا يزال مستبعداً.

ويشير التقرير إلى تقارير إعلامية تحدثت عن اعتقاد استخباراتي أميركي بأن إيران توسّع قدراتها في مجال أسلحة الدمار الشامل، بما يشمل الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، مع بحث احتمالات استخدامها داخل الولايات المتحدة.

كما نقلت شبكة " " أن إيران قد تكون تدرس استخدام "قنبلة قذرة" ضد مسؤولين أميركيين في واشنطن، وهي سلاح ينشر مواد مشعة من دون حدوث انفجار نووي.

إلا أن المركز يحذر من أن أي هجوم إيراني واسع النطاق داخل الولايات المتحدة، وخصوصاً إذا استهدف مسؤولين أو مدنيين وأوقع عدداً كبيراً من الضحايا، قد يؤدي إلى تغيير الرأي العام الأميركي ودفعه نحو تأييد تصعيد عسكري كبير ضد إيران، وهو السيناريو الذي حاولت طهران تجنبه.

ويخلص التقرير إلى أن القيادة الإيرانية لا تزال تملك أدوات عسكرية ودبلوماسية، لكنها تواجه معضلة في اختيار المسار القادر على تحقيق أهدافها من دون تعريض النظام والاقتصاد والسكان لمخاطر أكبر.