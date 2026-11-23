لم تعد الهجمات على القطع البحرية الروسية محصورة في البحر الأسود، إذ امتدت خلال يوم واحد إلى البحر المتوسط وبحر البلطيق، في تطور يعكس اتساع نطاق العمليات التي تستهدف السفن الحربية والتجارية المرتبطة بموسكو، حتى في مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة المباشرة.

وبحسب تقرير نشره موقع "The War Zone"، دمّرت مسيّرات بحرية أوكرانية سفينة حربية روسية من طراز "ميركوري" (Merkury)، بعدما استهدفتها أثناء رسوّها في ميناء بنغازي الليبي، كما أصابت سفينة شحن روسية قبالة الساحل الليبي، بالتزامن مع هجوم منفصل استهدف سفينة شحن روسية في بحر البلطيق.

وأظهرت صور أقمار اصطناعية حصل عليها الموقع أن السفينة الحربية انقلبت وغرقت في الميناء، ولم يظهر فوق سطح المياه سوى الجزء الأمامي منها، فيما بدت آثار الدخان والحطام متناثرة حول موقع رسوّها. كما أظهرت صور أخرى السفينة وهي تشتعل قبل انقلابها.

ونقل التقرير عن وكالة "أسوشيتد برس" أن المسيّرات البحرية أُطلقت من قاعدة تديرها قوات أوكرانية في غرب ليبيا، وفق تحقيق أولي في الهجوم، مشيراً إلى أن أربع مسيّرات على الأقل جرى اعتراضها وتدميرها، فيما أصابت اثنتان السفينة الحربية. لكن الموقع أوضح أنه لم يتمكن من تأكيد ما إذا كانت المسيّرات قد انطلقت من اليابسة أو من سفينة.

وتنتمي "ميركوري" إلى فئة "ستيرغوشي" (Steregushchiy) الروسية، وهي من أحدث القطع البحرية في الأسطول الروسي، وقد دخلت الخدمة عام 2023. ويبلغ وزنها عند الإزاحة القياسية نحو 1800 طن، وطولها نحو 105 أمتار، وتضم سطحاً مخصصاً لاستقبال المروحيات، فيما يتألف تسليحها الأساسي من صواريخ مضادة للسفن ومنظومة دفاع جوي وصواريخ مضادة للغواصات والطوربيدات.

وكانت السفينة، رغم انتمائها إلى أسطول البحر الأسود الروسي، تعمل انطلاقاً من قواعد الأسطول في القطب الشمالي خلال الحرب في ، وفق ما أورده التقرير، الذي نقل أيضاً عن مصدر أوكراني تأكيده أن جهاز الأمن الأوكراني شارك في تنفيذ الهجوم باستخدام مسيّرات بحرية.

سفن شحن روسية في مرمى الهجمات

وفي الهجوم نفسه قبالة بنغازي، استهدفت مسيّرات بحرية أوكرانية سفينة الشحن الروسية "أسكالون" (Ascalon)، التي قال التقرير إن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تتهمها بنقل أسلحة، وإنها مرتبطة بما يُعرف بـ"الخط السوري السريع"، وهو مسار لنقل الشحنات العسكرية من الموانئ الروسية إلى عبر مضيق البوسفور.

وأضاف التقرير أن السفينة تعود إلى شركة روسية خاضعة لعقوبات أميركية بسبب مشاركتها في نقل شحنات عسكرية، وأنها مدرجة بدورها على قوائم الأميركية.

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن لاحقاً، الاثنين، أن السفينة التي استُهدفت إلى جانب "ميركوري" هي "أنغارا" (Angara)، وليس "أسكالون" كما ورد في التقرير أولاً. وأكد أن جهاز الأمن الأوكراني والقوات الدفاعية نفذا العملية، فيما أوضح الجهاز أن الهجوم استخدم سبع مسيّرات بحرية أوكرانية الصنع نُقلت إلى موقع محدد وأُطلقت من سفينة أم.

وفي بحر البلطيق، تعرضت سفينة الشحن الروسية "سبارتا 2" (Sparta II) لهجوم بمسيّرات أوكرانية مشتبه بها يوم السبت، أثناء وجودها في المياه الدولية قرب الحدود الروسية. وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق وفقدان السفينة قدرتها على التوجيه، قبل أن تنجرف إلى المياه الإقليمية الفنلندية، حيث تولت السلطات هناك عمليات الإنقاذ.

ونقل التقرير عن خفر السواحل الفنلندي أن سفينة إنقاذ روسية بدأت الأحد سحب "سبارتا 2" من المياه الفنلندية، بعد يومين من جهود إخماد الحريق.

ثلاث جبهات بحرية بدل واحدة

ويرى الموقع أن هذه الهجمات تمثل مرحلة جديدة في حملة أوكرانيا ضد القدرات البحرية الروسية وخطوط الإمداد، بعدما اتسعت العمليات من البحر الأسود إلى المتوسط والبلطيق، الذي بات يشكل مركزاً ثالثاً للهجمات بعد المنطقتين السابقتين.

وأشار التقرير إلى أن استهداف السفن الروسية في المتوسط ليس أمراً جديداً، إذ شهدت السنوات الماضية هجمات وانفجارات غامضة طالت سفناً مرتبطة بروسيا، من بينها "أورسا ميجور" و"سيجويل" و"فيلامورا" و"أركتيك ميتاغاز"، وفق شركة "أمبري" للأمن البحري.

كما سبق أن استهدفت مسيّرات أوكرانية ناقلة النفط "قنديل" (Qendil) التابعة لما يُعرف بالأسطول الروسي الخفي في البحر المتوسط، في عملية قالت كييف إنها نُفذت على مسافة تتجاوز ألفي كيلومتر من الأراضي الأوكرانية.

أما في البلطيق، فتعود الهجمات إلى مراحل سابقة من الحرب، إذ تعرضت السفينة الحربية الروسية "نارو-فومينسك" لهجوم في خليج فنلندا في 11 تشرين الثاني، ضمن عملية أوسع استهدفت منشأة تصدير النفط الروسية في أوست-لوغا. كما استهدفت أوكرانيا في حزيران الماضي السفينة الحربية "بويكي" من الفئة نفسها التي تنتمي إليها "ميركوري"، في ضربة اعتُقد أنها الأولى من نوعها ضد أسطول البلطيق الروسي.

ويشير التقرير إلى أن الهجمات الأوكرانية السابقة في البحر الأسود دفعت إلى نقل عدد من قطع أسطولها من شبه القرم إلى قواعد داخل الأراضي الروسية، بعدما باتت السفن والمنشآت البحرية هناك عرضة لضربات متكررة.

ويخلص الموقع إلى أن الهجمات الثلاث الأخيرة، وفي مقدمتها تدمير سفينة حربية روسية حديثة في بنغازي، تكشف عن اتساع التهديد الذي تواجهه السفن الروسية والقطع البحرية المتطورة بعيداً عن البحر الأسود، سواء في البحر المتوسط أو بحر البلطيق، مع تزايد وتيرة هذه العمليات وحجمها.