استهدف هجوم روسي مبنى سكنيًا في وسط العاصمة ، الاثنين، بالقرب من المجمع الرئاسي، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار مادية، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملياتها في المكان.

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وسُمع دوي انفجارات في أنحاء العاصمة، بالتزامن مع انطلاق في عدد من المناطق الأوكرانية، بينها مقاطعة كييف، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وأفادت صحيفة "أوبشيستفينوي نوفوستي" بسماع انفجارات في العاصمة، فيما ذكرت صحيفة "سترانا" اندلاع حريق في منطقة خريشاتيك ، مشيرة إلى احتراق سيارة في محيط .

ويأتي الهجوم عقب إعلان الرئيس الأوكراني تبني استهداف سفينتين روسيتين قبالة السواحل ، في تطور يعكس اتساع نطاق العمليات الأوكرانية ضد الأصول .