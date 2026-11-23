أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
استهدف هجوم روسي مبنى سكنيًا في وسط العاصمة الأوكرانية كييف، الاثنين، بالقرب من المجمع الرئاسي، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار مادية، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملياتها في المكان.
Advertisement
وسُمع دوي انفجارات في أنحاء العاصمة، بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار في عدد من المناطق الأوكرانية، بينها مقاطعة كييف، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.
وأفادت صحيفة "أوبشيستفينوي نوفوستي" بسماع انفجارات في العاصمة، فيما ذكرت صحيفة "سترانا" اندلاع حريق في منطقة خريشاتيك وسط كييف، مشيرة إلى احتراق سيارة في محيط ميدان الاستقلال.
ويأتي الهجوم عقب إعلان الرئيس الأوكراني تبني استهداف سفينتين روسيتين قبالة السواحل الليبية، في تطور يعكس اتساع نطاق العمليات الأوكرانية ضد الأصول البحرية الروسية.