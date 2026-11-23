تلقى الرئيس آل ، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري أحمد ، تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، وفق ما أوردته "وام".

وبحث الجانبان خلال الاتصال تطوير التعاون، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الازدهار في البلدين.

كما تبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن عدد من ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الإقليمية في منطقة والجهود المبذولة للتعامل معها.

وشدد الجانبان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون التنموي، بما يدعم أولويات التنمية في البلدين ويواكب تطلعات شعبيهما نحو مزيد من التقدم والازدهار.