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تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري أحمد الشرع، تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وبحث الجانبان خلال الاتصال آفاق تطوير التعاون، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الازدهار في البلدين.
كما تبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة للتعامل معها.
وشدد الجانبان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون التنموي، بما يدعم أولويات التنمية في البلدين ويواكب تطلعات شعبيهما نحو مزيد من التقدم والازدهار.