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تواجه تحدياً متزايداً في إنتاج الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة، رغم امتلاكها أكبر ميزانية عسكرية في العالم، في وقت نجحت فيه دول أخرى، أبرزها والصين، في تصنيع ملايين المسيّرات بأسعار أقل بكثير.وكشف تقرير نشرته " نت" أن الجيش الأميركي يدفع ما بين 30 و40 ألف دولار لشراء مسيّرة صغيرة، مقابل نحو 500 دولار لنماذج يستخدمها خصومه، ما يعكس فجوة كبيرة في تكاليف التصنيع.وخلال جلسة استماع في الأميركي، أقرّ مسؤولون عسكريون بأن أوكرانيا تتفوّق في إنتاج المسيّرات بكميات ضخمة، إذ صنعت نحو 4.5 ملايين طائرة خلال العام الماضي، مع توقعات بارتفاع الإنتاج إلى 6 ملايين خلال العام الجاري.ويعود ارتفاع تكلفة المسيّرات الأميركية إلى عوامل عدة، أبرزها تعقيد إجراءات الشراء العسكري، وارتفاع تكاليف العمالة، وضعف سلاسل التوريد المحلية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد المكونات ، ولا سيما المحركات والبطاريات.وفي محاولة لمعالجة المشكلة، أطلقت برنامجاً بقيمة 1.1 مليار دولار لتوسيع إنتاج المسيّرات، ونجحت في خفض متوسط سعر الطائرة إلى ما بين 5 و7 آلاف دولار، إلا أن التكلفة لا تزال أعلى من نظيراتها والصينية.وأشار التقرير إلى أن هذه الفجوة بدأت تؤثر في خيارات بعض الدول المستوردة للأسلحة، خصوصاً في منطقة ، حيث تتجه بعض الدول إلى شراء منظومات صينية أقل تكلفة وأسرع تسليماً، رغم استمرار اعتمادها الأساسي على السلاح الأميركي.وتسلّط هذه التطورات الضوء على تحدٍّ يواجه الصناعات الدفاعية الأميركية، يتمثل في قدرتها على إنتاج أسلحة متطورة، مقابل صعوبة تصنيع منظومات منخفضة التكلفة بكميات كبيرة وبالسرعة التي تتطلبها الحروب الحديثة.