علي فالح الزيدي الاتفاق مع على إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز العلاقات الثنائية.

وأوضح الزيدي، خلال مشترك مع في ، أن الاتفاق يتيح لمواطني البلدين تبادل الزيارات وتوسيع مجالات التواصل والعمل المشترك.

ولم يحدد الزيدي موعد بدء تطبيق القرار أو ما إذا كان الإعفاء سيشمل جميع فئات المسافرين، على أن تعلن الجهات المختصة في البلدين لاحقاً التفاصيل والضوابط التنفيذية للاتفاق.