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وذكرت وكالة " " أن الوزارة نشرت إشعاراً بالعقوبات الجديدة عبر موقعها الإلكتروني، من دون الكشف في المعلومات الأولية عن جميع الجهات المستهدفة أو طبيعة الأنشطة المنسوبة إليها.وتندرج الإجراءات ضمن مساعي الإدارة الأميركية لتقييد الشبكات المالية والاقتصادية التي تتهمها بمساعدة الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من العقوبات الأميركية، أبرزها إجراءات أعلنتها الخزانة في 20 تشرين الثاني، ضمن عملية أطلقت عليها اسم "المنبوذ اقتصادياً"، واستهدفت أربعة إيرانيين تتهمهم واشنطن بإدارة عائدات وتحويلها بطرق تتيح تجاوز القيود الأميركية.وكانت واشنطن قد وسّعت عقوباتها خلال تشرين الأول الماضي، لتشمل شبكات مصرفية ومالية خارج ، بينها مصرف اتهمته بتسهيل وصول طهران إلى النظام المالي الدولي عبر شركات واجهة ووسطاء لتحويل العملات.وفي الأول من تشرين الأول، استهدفت الخزانة الأميركية شبكة "إيه 7" المالية المرتبطة بروسيا، متهمةً إياها بتسهيل معاملات لصالح إيران تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار.كما فرضت واشنطن، في 8 تشرين الأول، عقوبات على سفن وشركات وشبكات لوجستية مرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي يُستخدم لنقل النفط ومشتقاته إلى الأسواق الخارجية.وتشمل الضغوط الأميركية أيضاً العقوبات الثانوية التي قد تطال شركات ومؤسسات أجنبية تتعامل مع جهات إيرانية خاضعة للقيود، وسط تحذيرات من احتمال حرمان المؤسسات المالية المعنية من الوصول إلى النظام المصرفي الأميركي وإجراء التحويلات بالدولار.