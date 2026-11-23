نفّذت القوات المسلحة 647 عملية عسكرية استهدفت مواقع وتجمعات وتحصينات وتحركات جماعة في مختلف جبهات القتال، خلال الساعات الماضية، ضمن عملية "فجر اليمن"، وبمساندة من طيران "التحالف".

وأعلنت القوات المسلحة مقتل وإصابة 122 من عناصر وقيادات الحوثيين، إلى جانب تدمير وإعطاب 56 آلية ووسيلة قتالية، وسط مواجهات شهدتها محافظات مأرب والضالع ولحج وشبوة وحجة وتعز.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، في بيانه اليومي، إن العمليات تضمنت 16 غارة جوية، و545 ضربة مدفعية، و36 هجوماً بالطائرات المسيّرة، إضافة إلى 50 ضربة بواسطة الراجمات.

وفي محافظة مأرب، أشار النزيلي إلى أن القوات الحكومية أحبطت محاولات تسلل للحوثيين وأجبرت عناصرهم على التراجع، كما استهدفت مواقع وتجمعات للجماعة وأسقطت طائرة مسيّرة تابعة لها.

ولفت إلى استمرار المواجهات في جبهات الضالع ولحج وشبوة وحجة، حيث تتعامل القوات الحكومية مع تحركات الحوثيين ومصادر نيرانهم، ما أدى، بحسب البيان، إلى تكبيد الجماعة خسائر بشرية ومادية.

وأكد المتحدث العسكري مواصلة العمليات القتالية بمشاركة الشعبية، مشدداً على استمرار التصدي لمحاولات التسلل والهجمات التي تنفذها الجماعة في مختلف الجبهات.