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علي فالح الزيدي، الإثنين، التوصل إلى اتفاق مع يقضي بإلغاء تأشيرات الدخول بين ومصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل حركة المواطنين بين البلدين.وقال الزيدي، خلال مشترك مع في ، إن الاتفاق يأتي في إطار توسيع التعاون وتعزيز التواصل بين الشعبين، مؤكداً انفتاح العراق على محيطه العربي وسعيه إلى تطوير علاقاته السياسية والاقتصادية.وأشار إلى أن مباحثاته مع الرئيس المصري تناولت أيضاً أمن المنطقة والتطورات الإقليمية، مشدداً على أهمية التنسيق المشترك بين والقاهرة.من جانبه، أكد السيسي عمق العلاقات بين البلدين وحرص مصر على تعزيز التعاون مع العراق، لافتاً إلى أن المحادثات شملت التطورات في اليمن وأمن الملاحة في .ولم يُعلن خلال المؤتمر عن موعد دخول قرار إلغاء التأشيرات حيّز التنفيذ أو تفاصيل الإجراءات المتعلقة به.