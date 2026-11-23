أعلن رئيس الوزراء العراقي
علي فالح الزيدي، الإثنين، التوصل إلى اتفاق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
يقضي بإلغاء تأشيرات الدخول بين العراق
ومصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل حركة المواطنين بين البلدين.
وقال الزيدي، خلال مؤتمر صحفي
مشترك مع السيسي
في القاهرة
، إن الاتفاق يأتي في إطار توسيع التعاون وتعزيز التواصل بين الشعبين، مؤكداً انفتاح العراق على محيطه العربي وسعيه إلى تطوير علاقاته السياسية والاقتصادية.
وأشار إلى أن مباحثاته مع الرئيس المصري تناولت أيضاً أمن المنطقة والتطورات الإقليمية، مشدداً على أهمية التنسيق المشترك بين بغداد
والقاهرة.
من جانبه، أكد السيسي عمق العلاقات بين البلدين وحرص مصر على تعزيز التعاون مع العراق، لافتاً إلى أن المحادثات شملت التطورات في اليمن وأمن الملاحة في الخليج
.
ولم يُعلن خلال المؤتمر عن موعد دخول قرار إلغاء التأشيرات حيّز التنفيذ أو تفاصيل الإجراءات المتعلقة به.