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شهدت ، الإثنين، إضراباً عاماً دعت إليه احتجاجاً على إجراءات التقشف التي تعتزم الحكومة تنفيذها، ما أدى إلى شلل واسع في حركة النقل الجوي وتعطّل خدمات عامة في مختلف أنحاء البلاد.وتسبّب الإضراب بإلغاء مئات الرحلات الجوية وتعليق في مطاري وشارلروا، بعدما أعلنت شركة "سكايز"، المسؤولة عن مراقبة الحركة الجوية، تعذّر تقديم خدماتها المعتادة بين السابعة صباحاً والتاسعة مساءً.وامتدت الاضطرابات إلى القطارات والحافلات والمدارس والمؤسسات الحكومية، فيما تظاهر آلاف المحتجين في العاصمة بروكسل رفضاً لخطط خفض الإنفاق، وسط مطالبات بحماية القدرة الشرائية والحقوق الاجتماعية للعاملين.ويأتي التصعيد النقابي في وقت تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء إلى توفير نحو 10 مليارات خلال السنوات المقبلة، بهدف تقليص العجز المرتفع في الموازنة، عبر إجراءات تشمل خفض الإنفاق وزيادة بعض الضرائب.وتواجه الحكومة خلافات داخل الائتلاف الحاكم بشأن هذه الإجراءات، بعدما سبق أن عرض دي ويفر استقالته على ، الذي رفضها ومنحه مهلة إضافية للتوصل إلى اتفاق.وحدّد رئيس الوزراء نهاية كانون الأول المقبل موعداً نهائياً للتوافق على الموازنة، محذّراً من أن الفشل في ذلك قد يهدّد استمرار الحكومة، في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية والنقابية ضد سياساتها الاقتصادية.