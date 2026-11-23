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أكد أنه لا ينوي اعتزال الحياة السياسية، حتى في حال خسارته السلطة وتشكيل حكومة برئاسة غادي آيزنكوت، متوعّداً بالعمل على إسقاطها والعودة إلى الحكم.ونقلت صحيفة "معاريف" ، الإثنين، عن قوله خلال اجتماع مع أعضاء كتلة حزب الليكود: "حتى لو تشكّلت حكومة سيئة، فلن تكون أرملة ولن تُترك بلا قيادة. سنُسقطها".وبحسب الصحيفة، أبلغ نتنياهو مقرّبين منه خلال محادثات مغلقة أنه لن يتخلّى عن رئاسة الليكود إذا أخفق في تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً استعداده لقيادة وخوض الانتخابات التالية.وتأتي هذه التصريحات في ظل استطلاعات رأي أظهرت خلال الحملة تقدّم حزب آيزنكوت على الليكود في بعض الفترات، ما أثار احتمال خسارة نتنياهو السلطة.ونقلت "معاريف" عن مصادر سياسية أن تصريحات نتنياهو لا تعني تقبّله الهزيمة، بل تهدف إلى تثبيت موقعه داخل الليكود ومنع أي تحرّكات مبكرة لاختيار له.وأشارت المصادر إلى أن نتنياهو لا يعتبر خسارة الليكود المرتبة الأولى في الانتخابات هزيمة بالضرورة، بل إن المعيار الأساسي بالنسبة إليه هو قدرة خصومه على تشكيل حكومة من دونه. أما إذا فشل الطرفان في تأمين أغلبية برلمانية، فقد تتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة يواصل خلالها قيادة حزبه.واستحضرت الصحيفة تجربة عام 2021، عندما خسر نتنياهو رئاسة الحكومة لصالح ائتلاف نفتالي بينيت ويائير لابيد، لكنه احتفظ بقيادة الليكود وزعامة المعارضة، قبل أن يعود إلى السلطة في كانون الأول 2022.وفي المقابل، أشارت مصادر داخل الليكود إلى أن نتنياهو يسعى أيضاً إلى قطع الطريق أمام أي محاولة لتنظيم مرحلة ما بعده، خصوصاً أن الانشقاق عن الكتلة البرلمانية يتطلب تأمين ثلث أعضائها على الأقل لتجنّب القانونية.