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ارتفعت حصيلة قتلى العملية الأمنية التي نفّذتها السلطات المكسيكية لتوقيف زعيم المخدرات المعروف باسم "تشابو إيسيدرو"، إلى 20 قتيلاً، بينهم 16 مسلحاً يُشتبه بانتمائهم إلى عصابته و4 عسكريين، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".وأوضح المكسيكي ريكاردو تريفيّا، الإثنين، أن الحصيلة الأولية كانت قد أشارت إلى مقتل 7 مشتبه بهم، قبل العثور على جثث إضافية عقب انتهاء المواجهات المسلحة.وكانت السلطات قد أوقفت فاوستو إيسيدرو ، زعيم كارتل "بلتران ليفا"، ليل الجمعة إلى السبت، خلال عملية نُفّذت بدعم استخباراتي أميركي.ويُعدّ ميسا من أبرز المطلوبين لدى الأميركي (FBI)، الذي رصد مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.وأعقب توقيفه اندلاع أعمال عنف نفّذها مسلحون موالون له، شملت إقامة حواجز على الطرق وإحراق مركبات ومتاجر، قبل أن تتمكن السلطات من إزالة 21 حاجزاً.كما أعلن الجيش المكسيكي توقيف 8 مشتبه بهم على خلفية أعمال العنف، وضبط أسلحة ومركبات، بينها رشاشات وقاذفات قنابل يدوية.