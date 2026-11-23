كشف تحقيق موسّع أجرته صحيفة "The Guardian" أن عدد الوفيات المرتبطة بالحرب الروسية في تجاوز 460 ألفاً منذ بدء في شباط 2022 وحتى أيلول 2026، في حصيلة تفوق بكثير الأرقام الرسمية التي أعلنتها .

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واستند التحقيق إلى تحليل أكثر من 11 مليون شهادة وفاة روسية، حصلت عليها مجموعتان من القراصنة الإلكترونيين، وأظهرت ارتفاعاً حاداً في الخسائر البشرية، خصوصاً خلال عام 2025 الذي سُجّلت فيه نحو 200 ألف وفاة مرتبطة بالحرب، بمعدل 548 وفاة يومياً.

وبحسب البيانات، سُجّلت نحو 20 ألف وفاة خلال السنة الأولى من الحرب، و50 ألفاً في عام 2023، قبل أن يرتفع العدد إلى أكثر من 134 ألفاً في 2024، وصولاً إلى ذروته في العام التالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى، بسبب تأخر تسجيل وفيات الجنود المفقودين وعدم توثيق جميع الحالات، فيما تشمل البيانات بعض الوفيات المدنية المرتبطة بالحرب.

خسائر ضخمة مقابل تقدم محدود

وأظهر التحقيق أن القوات الروسية تكبّدت خسائر بشرية كبيرة مقابل مكاسب ميدانية محدودة، إذ سيطرت منذ مطلع 2023 على نحو 8 آلاف كيلومتر مربع إضافي، أي أقل من 1.5% من مساحة أوكرانيا، وفق بيانات مجموعة المراقبة "ديب ستيت".

وسُجّلت نحو 116 ألف وفاة في منطقة بوكروفسك وحدها، فيما خسرت القوات الروسية قرابة 88,700 جندي خلال تقدمها لمسافة 39 كيلومتراً من أفدييفكا باتجاه بوكروفسك، بمعدل يتجاوز 2200 قتيل لكل كيلومتر.

ولفت التحقيق إلى أن الحرب أصبحت خلال عام 2025 السبب الأول للوفاة بين الرجال دون سن 65 عاماً، في وقت ارتفع فيه متوسط أعمار القتلى من 34 عاماً عام 2022 إلى نحو 40 عاماً خلال العام الحالي.

كما أظهرت البيانات أن المناطق الروسية الأكثر فقراً تتحمل العبء الأكبر من الخسائر، إذ بلغ معدل الوفيات العسكرية في المناطق الثماني الأعلى فقراً أربعة أضعاف المعدل المسجل في المناطق الأقل فقراً.

وكشف التحقيق أيضاً عن مقتل أكثر من 7300 مقاتل يُرجّح أنهم من جنسيات أجنبية، جُنّد بعضهم عبر وعود برواتب مرتفعة أو بالحصول على الجنسية الروسية.

وفي المقابل، لم تحدّث حصيلتها الرسمية للقتلى منذ أيلول 2022، عندما أعلنت مقتل 5937 عسكرياً، فيما تواصل موسكو التعامل مع أرقام خسائرها العسكرية باعتبارها معلومات سرية.

وخلص التحقيق إلى أن الخسائر المتزايدة، إلى جانب تباطؤ عمليات التجنيد، تفرض ضغوطاً متصاعدة على قدرة الجيش الروسي على مواصلة هجماته، فضلاً عن تداعيات ديموغرافية واقتصادية طويلة الأمد على البلاد.