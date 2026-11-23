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تواجه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أزمة مالية حادة، قد تدفعها إلى تعليق بعض عملياتها في ، بما فيها الأنشطة المرتبطة بالتخلص من الأسلحة المحظورة، نتيجة نقص التمويل وعدم سداد كامل مساهماتها المالية.وحذّرت المديرة العامة الجديدة للمنظمة، صابرينا دالافيور، من أن الوضع المالي بلغ مرحلة حرجة، مشيرة إلى أن المنظمة تعمل حالياً من دون نحو ربع ميزانيتها السنوية البالغة 83 مليون ، وفق وكالة " ".وأوضحت دالافيور، في رسالة إلى موظفي المنظمة، أن أكبر مساهم مالي لم يسدّد حتى الآن كامل مستحقاته لعام 2026، من دون أن تسمّي الولايات المتحدة صراحة.وأعلنت أن المنظمة ستعلّق مؤقتاً بعض أنشطتها التشغيلية خلال كانون الأول المقبل، لإعادة تقييم خطط عام 2027، بما يشمل برامج وعمليات الانتشار في سوريا، التي تعتمد جزئياً على المساهمات الطوعية.وبحسب مصادر مطلعة، لم تسدّد كامل التزاماتها المالية، فيما كشف خبير الأسلحة الكيميائية والبيولوجية غريغ كوبلنتز أن الولايات المتحدة دفعت حتى تشرين الأول الماضي نحو 20% فقط من مساهمتها السنوية البالغة 17 مليون يورو.وتثير الأزمة مخاوف بشأن قدرة المنظمة على مواصلة مهامها في سوريا، في ظل اعتماد عملياتها الميدانية على لضمان استمرار أنشطة التحقق والتعامل مع مخلفات الأسلحة الكيميائية.